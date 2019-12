BARCHE USATE Un German Frers è per sempre

Quando si parla di Grand Soleil o Swan gli appassionati si dividono tra chi considera inarrivabile lo storico marchio finlandese e chi invece pensa che il Cantiere del Pardo, soprattutto in un certo periodo, fosse la via italiana al mondo delle barche da crociera di altissima qualità. German Frers in un certo senso ha unito questi due mondi con i suoi progetti. Indipendentemente da come la pensiate, sul nostro mercatino degli annunci gli appassionati di entrambi i marchi troveranno “pane per i loro” denti, con due modelli veramente iconici.

GRAND SOLEIL 45 BY GERMAN FRERS

Un super classico, lungo 13,50 m e largo 4,1, di fine anni ’80, firmato dal mitico designer argentino che ha progettato barche senza tempo sia per Swan che per Grand Soleil. La barca fu un successo e infatti restò in produzione fino al 1997 con ben 55 scafi costruiti. Non è quindi rara da trovare sul mercato dell’usato. Una barca che naviga molto bene anche a vela, soprattutto nella versione con pescaggio profondo e albero a tre ordini di crocette.

SWAN 46

Non è un caso che abbiamo messo insieme queste due barche, lo Swan 46 è stato infatti progettato, anche lui, da German Frers. Questo disegno risale al 1983, nel pieno dell’ascesa di Swan al mondo delle barche da crociera, e sportive, di lusso. Doppio pozzetto, uno all’estrema poppa e l’altro, piccolo, centrale a ridosso del tambuccio. Una barca che con le sue linee ha segnato un’epoca, che naviga benissimo a vela e perfette per crociere intorno al mondo senza alcun limite.

