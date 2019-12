TECNICA Come ormeggiare con vento senza fare “casini”

Dopo avervi raccontato tutto quello che dovete sapere sugli effetti evolutivi della vostra elica e come sfruttare la corrente quando si manovra in acque ristrette, con gli esperti di Beskilled vi sveliamo tutti i trucchi per manovrare quando fischia il vento, anche al traverso, che è una delle situazioni più difficili.

MANOVRARE IN SPAZI RISTRETTI CON VENTO

Il vento è un elemento importante ma variabile nella sua intensità e impatto sulla nostra imbarcazione perchè produrrà effetti di scarroccio in manovra maggiori tanto più grandi saranno le nostre sovrastrutture sopra la linea di galleggiamento. E’ vero che “grande opera morta —> grande resistenza al vento” come è vero il suo esatto contrario. Dovremo quindi valutare con attenzione quanto il nostro bordo libero, la tuga e l’armo (in caso di uno scafo a vela) potranno rappresentare elementi di resistenza al vento.

Di base le regole rimangono sempre due:

•manovrare, ove possibile, in retromarcia perché la parte poppiera è quella sulla quale agiscono l’effetto evolutivo e l’azione del timone;

•accostare sempre dal lato favorito dell’effetto evolutivo della nostra elica.

E ora vediamo come affrontare le manovre in spazi ristretti tenendo conto del vento:

CHI SONO I NOSTRI ESPERTI

Be Skilled è la scuola di formazione velica creata da Water Tribe (fondata da Simone Todeschini), specializzata in corsi di vela dall’alto contenuto tecnico per regatanti e aspiranti skipper, abilitata al rilascio delle certificazioni internazionali per il comando commerciale. Si tratta di uno dei pochissimi Training Center della Royal Yachting Association in Italia presso cui conseguire titoli quali Essential Navigation, Diesel Engine, GMDSS-SRC, Yachtmaster shorebased. www.beskilled.it

