BARCHE USATE In vendita tre 34 piedi da crociera imperdibili

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate di 34 piedi ottime per crociere, anche lunghe, in famiglia. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE DI 34 PIEDI PER LA VOSTRA CROCIERA

PICCOLO GRANDE CAPOLAVORO

Tutte le volte che si vede un Grand Soleil 343 (10,40 x 3,42 m) in banchina o in navigazione, non si può non rimanere colpiti dalla sua eleganza “pop” e dalle linee. Non è un caso se questo progetto del 1985 del mitico Alain Jezequel continui a popolare i nostri mari: è una barca ben ideata e ben costruita. Il modello che vi proponiamo è del 1987 ed è accessoriata al meglio.

“Bandiera italiana, immatricolata, motore Volvo Penta 2003 con scambiatore di calore 30 CV, trasmissione Sail drive, 2 cabine e 1 bagno con dinette trasformabile, interni in teak ben conservati, divani in tessuto bianco foderati con copridivano ocra, cucina basculante a 3 fuochi e forno, serbatoio acqua 250l, serbatoio gasolio 80l, 2 batterie AGM 100 Ah anno 2017, autopilota per timone a barra Raymarine…” etcetera etcetera. Visibile in Calabria, a Vibo Marina.

UN CRUISER TENUTO “MANIACALMENTE”

Quando si acquistano barche usate, spesso il fattore “unico proprietario” è da prendere in considerazione: come nel caso di questo Jeanneau Sun Odyssey 34.2 (10,29 x 3,28 m, progetto del 1998 di Jacques Fauroux). “La barca è stata acquistata nel 2000 direttamente dal cantiere francese”, si legge nell’annuncio, “e ha sempre avuto un solo proprietario; è dotata di un motore YANMAR da 30 CV perfettamente funzionante e con poche ore di navigazione.

L’allestimento degli interni comprende la presenza di 2 cabine matrimoniali (una a prua e una a poppa), un ampio bagno con doccia e dinette centrale con cucina, il tutto rivestito da materiali quali il legno e il velluto originale della cuscineria”. Dotata di tutti gli accessori che la rendono “pronta a navigare”, la barca “ogni anno viene sottoposta a rimessaggio, oltre che ad un’accurata manutenzione da parte del proprietario; le 3 batterie da 70 A caduna sono state cambiate a luglio 2019, così come è stato cambiato il motore del vano frigorifero nel 2018”. L’imbarcazione è visibile ad Alghero.

UNA BARCA-CASA (CON ORMEGGIO) PER VOI

A Monfalcone (Gorizia), c’è un Dufour 34 del 2003 – sottoposto a un refitting integrale nel 2018 – che vi aspetta. Questo 10, 60 metri (x 3,48 di baglio) batte bandiera belga ed è equipaggiato al meglio: dai copriwinch al rinnovamento del pagliolato con il restauro di un falegname, inclusa la scaletta sottocoperta; dalle luci interne a Led per una migliore visibilità e maggior efficienza energetica, al nuovo impianto stereo. E molto, molto altro. Una vera e propria barca-casa. Ma c’è di più: per chi decide di acquistarla, c’è la possibilità di subentrare per il posto barca presso un’associazione sportiva. Mica male!

