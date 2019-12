E’ sempre più “popolato” il nostro nuovo mercatino degli annunci! Qui potete vendere e comprare barche, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate che sono dei veri e propri pezzi unici, delle vere e proprie rarità da aficionados. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE CHE SONO “PEZZI UNICI”

QUANDO FERRETTI FACEVA BARCHE A VELA

Il primo pezzo unico che vi proponiamo è un motorsailer Ferretti, un Altura 61 (17,85 m) del 1985. Non lasciatevi ingannare dalla definizione di motorsailer: questa è, nel look e nelle prestazioni, una barca a vela al 100%. “Splendida “Vecchia Signora del Mare”, in ottime condizioni”, si legge nell’annuncio, “degnamente motorizzata (2 motori Nanni Mercedes x 120cv) completamente equipaggiata (generatore, dissalatore, riscaldamento, elica di prua, autopilota e strumentazione ecc) attende nuovo Armatore per confortevoli Crociere all’insegna della sicurezza e del relax”. La barca è visibile a Marina di Loano (Savona).

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO

UN TRIMARANO IN LEGNO “PRET-A-NAVIGUER”

Il secondo modello è Turbolenta: un trimarano Farrier 9AX (9,43 m di lunghezza) costruito in legno con metodo strip planking nel cantiere Cooperativa Nautica nelle Marche (Italia) nel 1997, una vera rarità. Il trimarano ha partecipato a numerose regate di categoria 3 conseguendo ottimi risultati; non ha bisogno di lavori ed è pronto per regatare o fare una crociera, ed è ultra-accessoriato. L’imbarcazione è visibile a Bari.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO

AUTOCOSTRUITA E PERFETTA

“Vendo a malincuore stupenda barca di 8.35m a vela in compensato marino a spigolo e resina epoxy”, scrive sul nostro sito il velista Guido Iaquinti. “Modello Start 80 v2, progetto di Alessandro Cantini (www.acdesigngroup.net). Robustissima e veloce varata il 2 marzo 2013. Incluso nel prezzo posto barca pagato fino al 31/12/2019.

Vendo per trasferimento all’estero: randa – fiocco – rollafiocco nuovo – coperta in teak – interni ampi e spaziosi in ciliegio (4+2 posti, altezza dinette 1.85m) – motore entrobordo Yanmar 16 CV semi-nuovo – strumenti di navigazione Raymarine – autopilota Raymarine – wc marino – cucina – etc…”. Il prezzo di questo usato? 18.000 euro, la barca è in condizioni perfette ed è visibile nel Mar Ligure.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni, ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!