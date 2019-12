Cinque motivi per cui uscire in barca d’inverno è… semplicemente fantastico

Il mare è un ottimo alleato dell’uomo, soprattutto durante l’inverno quando il caos della città e lo stress riempiono le nostre settimana. Durante l’estate chiunque ami le barche troverà probabilmente nel mare un luogo ideale dove rilassarsi e riprendere fiato, ma l’influenza dell’ambiente marino non va sottovalutata neanche durante l’inverno. Ecco cinque motivi per cui il mare d’inverno è fantastico.

Contro i sintomi invernali

Le zone di mare, essendo in generale più ventose, hanno spesso un’aria più pulita. Va poi considerato che il contatto con quest’ambiente stimola il sistema immunitario e quindi ci aiuta a mantenerci in salute e a reagire meglio alle malattie e ai sintomi influenzali. Inoltre il mare è un vero toccasana per chi soffre di allergie perché agisce come un aerosol naturale facendo migliorare i sintomi respiratori, grazie alla presenza di iodio che è consigliato anche per chi soffre di ridotto funzionamento della tiroide.

Prevenire è meglio che curare

Non solo quando siete ammalati, ma già prima potete sperimentare la “talassoterapia” – thalassa in greco vuol dire proprio “mare – (mediante l’assorbimento delle sostanze contenute nell’acqua marina – oligoelementi e sali – si favorisce il ripristino dell’equilibrio organico e il corpo diventa più forte e resistente alle aggressioni esterne). La talassoterapia si basa sull’azione curativa del clima marino, dello stesso mare e dei suoi prodotti.

Relax, take it easy

Il relax è molto importante e per mantenersi in buona salute. Il blu è il colore del mare ed è generalmente considerato un colore rilassante per gli occhi e la mente. Secondo alcuni studi questo colore è effettivamente in grado ridurre la pressione sanguigna e la temperatura corporea aiutandoci a rilassarci di più e quindi a mantenerci più in salute.

Natura selvaggia



Uscendo dal porto in inverno riscoprirete il piacere di andar per mare quando non c’è nessuno intorno a voi. Niente motoristi, niente “casino”. Appena usciti dal porto basteranno pochi metri per ritrovarvi immersi in una natura incredibilmente selvaggia.

Vi aspettano delle belle prede

Se siete amanti della pesca a bolentino dalla barca, sappiate poi che le prede più gustose (pagari, dentici, saraghi) vi aspettano proprio in inverno…

C’è anche un sesto motivo, in realtà: uscire d’inverno aumenta la vostra autostima di marinai. Sono tutti bravi a uscire d’estate con cinque nodi d’aria, al caldo…



Allora… vi abbiamo convinto? Copritevi a dovere e mollate gli ormeggi!

