TECNICA Come capire se la tua elica è sinistrorsa o destrorsa

L’effetto evolutivo dell’elica è un importante aspetto che dovremo tenere sempre in considerazione in fase di manovra. L’effetto evolutivo dell’elica è lo spostamento che la sua rotazione imprime alla poppa dell’imbarcazione a causa dell’attrito generato con l’acqua. Quando l’elica ruota verso destra produce una forza diretta a destra della poppa e viceversa quando ruota verso sinistra. Esistono quindi eliche con caratteristiche “destrorse” ed eliche con caratteristiche “sinistrorse”.

Contrariamente a quanto suggerito dalla semantica, le prime garantiscono maggiore facilità allo scafo ad accostare a sinistra, le seconde a destra. La maggiore o minore forza di questo effetto dipenderà dalla forma della carena, dalla grandezza dell’elica, dal numero delle pale, dalla sua posizione rispetto al baricentro della chiglia e all’asse del timone.

Volendo estremizzare una chiglia piatta, una deriva sottile, una grossa elica il cui asse è posizionato in sezione poppiera dell’imbarcazione produrranno un grande effetto evolutivo.

Come poter capire se l’elica montata sulla nostra imbarcazione è destrorsa o sinistrorsa? Un metodo piuttosto semplice è quello di posizionare la poppa al vento, inserire la retromarcia e aumentate i giri del motore. Se la prua accosterà a dx e la vostra poppa a sx, la vostra elica sarà destrorsa e saprete immediatamente che il lato maggiormente manovriero del vostro yacht sarà il sinistro.

In questo caso dovrete valutare di approcciare a tutte le manovre in retromarcia accostando la prua leggermente a sx per anticipare la tendenza della poppa ad andare a sx nel momento nel quale inserirete la retromarcia (il cosiddetto “colpo di coda”). Conoscendo quindi l’effetto evolutivo applicato alla vostra imbarcazione, potrete capire con maggiore facilità da quale lato approcciare un ormeggio.

CHI SONO I NOSTRI ESPERTI

Be Skilled è la scuola di formazione velica creata da Water Tribe (fondata da Simone Todeschini), specializzata in corsi di vela dall’alto contenuto tecnico per regatanti e aspiranti skipper, abilitata al rilascio delle certificazioni internazionali per il comando commerciale. Si tratta di uno dei pochissimi Training Center della Royal Yachting Association in Italia presso cui conseguire titoli quali Essential Navigation, Diesel Engine, GMDSS-SRC, Yachtmaster shorebased. www.beskilled.it

