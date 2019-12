Pianti, paura, gioie e dolori: la faccia nascosta della Mini Transat. VIDEO

Sicuri di se? Pronti a tutto? Sempre combattivi? Come vivono i velisti che partecipano alla Mini Transat (rileggi QUI l’impresa di Ambrogio Beccaria) durante le lunghe settimane in regata in pieno Oceano Atlantico? Essendo una regata con precise regole restrittive sulle comunicazioni a terra agli skipper è vietato trasmettere messaggi, immagini, video durante la regata, ma questo non vuol dire che non si filmino. In questo mini documentario di 7 minuti i momenti di disperazione, di gioia, di pianto o sconforto, di allegria, durante la Mini Transat 2019, raccontati dai protagonisti. È proprio vero che la vela in solitario e l’Oceano sono due grandissimi acceleratori di emozioni.

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!