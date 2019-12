Le Marche danno il buon esempio (e assegnano borse di studio ai giovani velisti)

Dalle Marche una buona idea a sostegno dei giovani velisti e un esempio da imitare. La FIV Marche (Decima Zona) ha consegnato cinque borse di studio, del valore di 1.500 euro l’una, a chi si è distinto a livello sportivo in ambito giovanile.

Come sono state assegnate le borse, possibili grazie alle donazioni di armatori marchigiani al vertice della vela altura e one design (Alberto Rossi, Renzo Grottesi, Filippo Pacinotti, Andrea Giorgetti e Piero Paniccia)? Incrociando due criteri di giudizio, la meritocrazia atletica da un lato e le pari opportunità dall’altro.

Grande la soddisfazione dei vincitori, Eugenio Marconi (AV Senigallia) campione italiano e vice campione europeo Windsurf Freestyle, Rebecca Orsetti (LNI San Benedetto del Tronto) campionessa italiana giovanile Open Skiff, Nicolas Privitera (Club Vela Portocivitanova) 2° al campionato zonale Laser 4.7, Gian Lorenzo Copertari (ASD Liberi nel Vento) 4° alla regata nazionale 2.4Mr di Porto S. Giorgio, e Alessandro Graciotti (SEF Stamura) campione italiano giovanile Windsurf Techno 293.

“Anche quest’anno, grazie all’aiuto dei nostri amici velisti senior riusciamo a dare un contributo fattivo a voi giovani – le parole del Presidente FIV Marche, Vincenzo Graciotti, ai protagonisti della premiazione – Questo non è un premio ai vostri brillanti risultati ma un’iniziativa etica, un gesto che dà a voi giovani sportivi pari opportunità di crescita all’interno di questa disciplina.

I vostri colleghi adulti hanno sposato già lo scorso anno questa idea perché prestare assistenza è la prima regola del codice della marineria. Gli armatori coinvolti si sono appassionati alla vela da ragazzi come voi e negli ultimi anni, oltre a vincere in regata, sono diventati marinai con la M maiuscola. L’augurio che faccio a voi giovani è di trarre ispirazione dalle loro carriere come uomini e come sportivi“.

