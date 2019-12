Lo abbiamo appena lanciato ed è già iperattivo il nostro mercatino degli annunci! Qui potete vendere e comprare barche, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate da veri intenditori: per girare il mondo, campionesse di eleganza e di marinità! Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

UNA BARCA PER GIRARE IL MONDO

La prima delle barche usate che vi proponiamo è per chi desidera navigare tanto e in sicurezza. Si tratta di un OVNI 385 (12,60 m di lunghezza) del 2004, un gran classico del cantiere francese Alubat, specializzato in barche di alluminio, il materiale top quando si tratta di lunghe navigazioni. La barca è dotata di tutti gli accessori e ogni comodità ed è pronta per fare il giro del mondo. L’armatore è categorico: “Vendo solo a chi intenzionato a uscire dal Mediterraneo”.Visibile in Grecia.

SCOPRI QUI L’ANNUNCIO COMPLETO

UN GIOIELLO FIRMATO OLIN STEPHENS

Questa seconda barca è una vera rarità da appassionati visto che ne sono stati varati soltanto 49 esemplari, dal 1977 al 1984. E’ uno Swan 57 Ketch, uno degli ultimi “cigni” ad essere stati disegnati da Sparkman & Stephens. Questo, visibile a Palermo, è del 1979: lungo 17,50 e largo 4,83 m, ne pesca 2,20. Alcune dotazioni: coperta in teak, 3 cabine, 3 bagni, cucina a 4 fuochi con forno a gas, motore Perkins 93 hp, 2 tangoni, avvolgifiocco Reckman, winch Lewmar, strumentazione elettronica B&G Hercules 190, radar Raymarine, plotter Axiom 2018.

SCOPRI QUI L’ANNUNCIO COMPLETO

UNO SPLENDIDO “SPAGHETTI SWAN”

E’ del 1992 questo splendido Grand Soleil 45, progetto di German Frers. Lungo 13,50 m e largo 4,10 e accessoriato al meglio e pronto per la navigazione oceanica. E’ una gran barca, bella, comoda e veloce per l’epoca, quando fu lanciata nel 1989 piacque molto e fu paragonata a uno Swan. E’ visibile a Venezia.

SCOPRI QUI L’ANNUNCIO COMPLETO

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni, ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!