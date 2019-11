Come si vive a bordo degli Imoca 60 foiler che faranno il giro del mondo? VIDEO

Non servono tanti commenti, ci sono i suoi e i rumori della barca a parlare, ci sono le migliaia di litri d’acqua che passano sopra la tuga e scivolano verso poppa a spiegare la vita a bordo di un’Imoca 60 foiler, le barche che saranno protagoniste del Vendée Globe 2020-2021. In questo video siamo a bordo di MACSF con Isabelle Joschke e Morgan Lagraviere. Il sibilo che sentite in sottofondo sono i foil che fendono l’acqua, i rumori quasi metallici sono quelli del carbonio che va in risonanza quando si lasca una scotta. Questa è la vita che vivranno gli skipper del Vendée Globe per almenp 70 giorni di fila durante il giro del mondo senza scalo e senza assistenza.

