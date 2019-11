Luna Rossa così fa davvero paura. FOTO

A vederla così fa quasi paura. Luna Rossa centellina con grande attenzione le immagini da diffondere via social, ma questa volta il punto di vista che offre è veramente suggestivo. Uno scatto da prua, con i foil accuratamente tagliati per celare la forma delle appendici, che mostra una porzione molto interessante dello scafo di Prada Pirelli Team.

Le condizioni si ipotizzerebbero essere di vento medio/leggero, a giudicare da quel poco di superficie di mare che si vede, si notano per altro le vele (soprattutto la doppia randa), con una forma che sembrerebbe molto potente. Ma soprattutto è particolarmente in evidenza la “chiglietta” dello scafo (di cui vi avevamo parlato anche QUI). Una forma che in parte è presente anche nello scafo neozelandese e che si differenzia da quelle degli americani e degli inglesi.

La “chiglietta” probabilmente sarà utile in fase di pre foiling e nei pre partenza, ma non è detto che i vantaggi siano solo quelli. Negli stop and go delle fasi di partenza Luna avrà questo volume utile probabilmente a limitare lo scarroccio e a offrire minore superficie bagnata. Ma anche in fase di contatto con l’acqua accidentale (discesa dai foil o onda) il volume bagnato di Luna dovrebbe essere minore di quello delle altre due rivali.

La curiosità intanto cresce e dall’altra parte del mondo Team New Zealand spinge nel vento fresco, come vi mostriamo in questo video postato dalla pagina facebook Sailing More. Impressionante l’assetto stabile e la velocità dei kiwi. Si nota un fiocco a ridotta inferitura e testa quadra da vento forte.

