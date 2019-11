Solo 45 esemplari di tre modelli iconici TAG Heuer nell’ Edizione Speciale personalizzata “45 anni VELA” dove puoi incidere un nome o quello della tua barca. Un’occasione unica riservata ai nostri lettori e amici più fedeli per regalare o regalarsi un oggetto unico. Ecco come puoi averli.



Il Giornale della Vela compie 45 anni. Nato “grande” – un formato che gli edicolanti non sapevano dove mettere! – per contenere tutto l’entusiasmo e la passione per la nautica del nostro fondatore Mario Oriani. Il tempo passa, ma Il Giornale della Vela è continuato a crescere. Il tempo, già! Il calcolo del tempo è da sempre fortemente connesso all’ambiente marino. Dalla vela alle immersioni, dove c’è il mare c’è sempre un orologio.

Per questo TAG Heuer, che collabora con Il Giornale della Vela nelle iniziative ed eventi legati alla vela, ha voluto partecipare alla celebrazione del 45° anniversario realizzando tre Edizioni Speciali personalizzate del suo mitico orologio velico Aquaracer riservate ad armatori, equipaggi e appassionati.

ECCO PERCHE’ E’ UN’OCCASIONE UNICA

Solo 45 esemplari di ciascuna delle 3 versioni dell’Aquaracer in Edizione Speciale personalizzata, tanti quanti i 45 anni che compie il Giornale della Vela. Questo è il miglior “biglietto d’auguri” che TAG Heuer potesse dedicare al Giornale della Vela. Con il logo “VELA” inciso sul bordo della cassa, da personalizzare con l’incisione del nome della barca o dell’armatore, in una confezione preziosa tutta da scoprire che comprende:

– Personalizzazione Il Giornale della Vela. Il logo VELA inciso sul bordo della cassa

– La tua personalizzazione. Fai incidere il nome o il logo della tua barca o quello che vuoi

– Packaging speciale. Una piccola sacca “beauty case” impermeabile Helly Hansen e un paio di guanti da vela Musto

ECCO QUALI SONO I TRE ICONICI AQUARACER PERSONALIZZATI

Puoi scegliere tra questi tre modelli in Edizione Speciale personalizzata “45 anni VELA”:

TAG Heuer Aquaracer Quarzo 41mm. Cassa 43 mm, impermeabilità 300 m, cinturino acciaio lucido e satinato, movimento Quarzo Swiss Made.

TAG Heuer Aquaracer Automatic Chronograph. Cassa 43 mm, impermeabilità 300 m, cinturino nylon nero, movimento Calibre 16 Swiss Made.

TAG Heuer Aquaracer Calibre 5. Cassa 43 mm, impermeabilità 300 m, cinturino acciaio lucido e satinato, movimento Calibre 5 Swiss Made.

COME FUNZIONA LA PERSONALIZZAZIONE ESCLUSIVA

Su indicazione dell’acquirente, su ogni TAG Heuer Aquaracer Edizione Speciale “45 anni VELA” viene inciso singolarmente sulla cassa il nome della barca, o dell’armatore, oppure della persona a cui si vuole regalare/dedicare questo prezioso orologio marino.

Si può scegliere il carattere dell’incisione tra:

UN PACKAGING SPECIALE

La confezione dei TAG Heuer Aquaracer Edizione Speciale “45 anni VELA” contiene due preziosi accessori tecnici, da conservare e da usare sempre in barca:

– La confezione è realizzata con una piccola borsa vela “beauty case” della Helly Hansen (modello Helly Hansen HH WASH BAG 2, 60 cm, 2 litri di capienza), in tessuto impermeabile ultraresistente, personalizzata con i marchi TAG Heuer e “Vela”.

– All’interno della confezione, oltre all’orologio personalizzato scelto, trovi i mezzi guanti da vela Essential di Musto. Sono guanti da vela tecnici, studiati per l’uso intensivo in barca che proteggono anche le mani dal freddo.

UNA POSSIBILITA’ LIMITATA NEL TEMPO

I tre TAG Heuer Aquaracer Edizione speciale personalizzata per l’Anniversario dei 45 anni del Giornale della Vela sono realizzati in soli 45 esemplari ciascuno. Una volta esauriti non verrà mai più replicata questa edizione speciale.

ECCO COME ACCEDERE A QUESTA OPPORTUNITA’

Non tutti possono possedere questa edizione speciale scegliendo uno dei tre TAG Heuer Aquaracer. Solo un file selezionato di grandi amici del Giornale della Vela: lettori e abbonati fedeli, armatori ed equipaggi che hanno partecipato alle VELA Cup e ai nostri VELAFestival vengono invitati a usufruire di questa opportunità, limitata nel tempo.

Infatti, solo questi nominativi selezionati hanno l’accesso alla sezione riservata sul nostro sito giornaledellavela.com, dove viene presentata l’offerta con tutte le sue caratteristiche e la possibilità di effettuare la personalizzazione e l’acquisto. L’accesso riservato avviene tramite una serie di newsletter che arrivano direttamente alla casella di posta del file selezionato.

Se non sei inserito nei nominativi selezionati hai un’unica possibilità per entrare a farne parte: ti devi abbonare al Giornale della Vela. Solo così potrai ricevere le comunicazioni e il link d’ingresso alla sezione riservata dell’iniziativa Giornale della Vela/Tag Heuer Edizione Speciale personalizzata “45 anni VELA”.

(oppure puoi chiamare lo 02 535811200 per farlo telefonicamente)