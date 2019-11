SPECIALE REFIT – Migliora la tua barca (seconda parte)

Dopo la prima puntata dedicata al refit della vostra barca, la nostra rassegna prosegue con una rassegna di aziende e prodotti da tenere in considerazione per la manutenzione, il rimessaggio, il rinnovamento della vostra barca nel momento giusto, l’inverno.

Antal. Attrezzatura di coperta made in Italy. Da oltre 35 anni la qualità delle attrezzature di coperta Antal è nota ai cantieri, alle velerie e agli accessoristi di tutto il mondo. Ogni prodotto è progettato, lavorato e assemblato nella sede di Padova. Antal offre un catalogo completo di più di 1000 articoli, tra bozzellame, anelli, carrelli, sistemi per randa steccata, stopper, winch, rinvii e loop in tessile. Tra le ultime novità i Double V-Grip Jammer, realizzati con un doppio cuneo sagomato a V che avvolge il tessile distribuendo il carico su 4 lati. Il risultato è uno strozzatore che offre una superficie di bloccaggio superiore rispetto ai tradizionali cunei piatti. www.antal.it; antal@antal.it; tel. +39 049 8701265

Armare, Cime per tutti i gusti (e molto, ma molto di più). Cime per tutti i gusti, dai superyacht alle barche di Coppa America, dai performance cruiser alle derive (non a caso il tre volte campione del mondo Optimist Marco Gradoni è testimonial Armare), cavi in composito e prodotti per professionisti del rigging. Ma Armare non è solo questo: il gruppo si è impreziosito anche con Special Rig (www.specialrig.com), l’e-store per i professionisti del mare dove potrete scegliere tra i prodotti dei migliori marchi: Ronstan, Andersen, Moonlight, Clamcleat, Karver, Lopolight, Equilite, Floorline, Tylaska. www.armare.it; info@armare.it; tel. +39 0431 65575

B&G. Strumenti pensati da velisti per velisti. B&G, il brand di Navico dedicato al mondo della vela, è sicuramente tra i leader dell’elettronica di bordo. I suoi multifunzione sono spesso proposti, di serie, sulle barche in costruzione nei principali cantieri. Tra le ultime novità si annoverano i nuovi sensori del vento WS700, lanciato dopo più di 500 ore di test in galleria del vento e più di 200.000 ore in acqua: a montaggio verticale, ha un design che riduce al minimo le turbolenze. La forma del segnavento è cambiata drasticamente rispetto ai modelli precedenti per renderlo più stabile. Il nuovo segnavento non è fissato al sensore del vento con una vite, ma è stampato nella sua parte superiore migliorando l’equilibrio, l’aerodinamica e i carichi d’urto. www.bandg.com; info.italy@navico.com; Navico Italia srl, tel. +39 02 26882701

Eberspächer. Sempre al calduccio in barca. I riscaldatori ad aria e ad acqua Airtronic e Hydronic sono i prodotti pensati dal colosso tedesco Eberspächer vengono prodotti in grande serie su linee altamente automatizzate, mentre l’installazione è personalizzata sulle esigenze dell’armatore. In questa fase gioca un ruolo importante il centro di installazione autorizzato: una rete di professionisti in grado di montare i riscaldatori su qualunque imbarcazione, grazie a kit dedicati con componentistica in acciaio inox, passascafi e isolamenti termici pensati appositamente per la nautica. www.eberspaecher.it; info-it@eberspaecher.com; tel. +39 030 250761

Gottifredi Maffioli. A ogni manivra la sua cima: dalle scotte alle drizze, dall’ormeggio al sartiame. Cime a bordo? Se le scegliete di ultima generazione saranno più resistenti e leggere: sia per quanto riguarda le manovre, che per quelle di ormeggio. Scegliendo Gottifredi Maffioli andrete sul sicuro in termini di avanguardia tecnologica e qualità. Ma non solo. L’azienda ha sviluppato una gamma di cavi compositi unidirezionali in Dyneema SK99 per il rigging che garantisce prestazioni al top anche sulla vostra barca “normale”, in termini di leggerezza e resistenza alla torsione. C’è da fidarsi di Gottifredi, vincitrice della Coppa America con Emirates Team New Zealand. www.gottifredimaffioli.com; gm@gottifredimaffioli.com;

tel. +39 0321 692032

International Paint. Tutto quello che serve per combattere incrostazioni e usura. Antivegetative, primer, stucchi e resine, diluenti, smalti per le finiture esterne, vernici protettive e molto altro. Il catalogo di International Paint, marchio di Akzonobel, contiene tutto quello che vi serve per garantire lunga vita all’opera viva e alla coperta della vostra barca. Tra i suoi prodotti, la vernice antivegetativa professionale autolevigante Micron 99 è studiata per fornire una protezione elevata da limo, vegetazione e microorganismi. www.international-pc.com; pc.communication@akzonobel.com;

tel. +39 010 659571

Jotun. Dalla Norvegia con furore. Vantando uno dei più grandi laboratori di ricerca e sviluppo di tutta Europa, la norvegese Jotun ha introdotto un’ampia gamma di prodotti per la manutenzione e la cura per tutti i tipi di imbarcazione. La punta di diamante della Jotun, per le antivegetative a protezione dello scafo contro le incrostazioni, è la linea Nonstop Supreme, autoleviganti e caratterizzate da colori brillanti e da prestazioni eccellenti fino ad un massimo di due stagioni. In Italia il colosso è rappresentato dalla Jotun Italia Spa con sede a Muggia (Trieste). www.jotun.it; yachting@jotun.it; tel. +39 040 2398242

Marco. Più sicurezza in sentina (e non solo). Tutti i prodotti dell’italiana Marco, pompe elettriche e avvisatori acustici, hanno omologazioni internazionali e vengono costruiti e assemblati da un team di esperti altamente specializzato, in modo tale da garantire un altro aspetto fondamentale per questa azienda che è la sicurezza. Tra i prodotti Marco ci sono le pompe “intelligenti” che, grazie ad un cervello elettronico, sono in grado di offrire svariati vantaggi come, ad esempio, controllare in modo costante pressione, corrente e voltaggio. Molto interessante la pompa elettronica UP8-RE, dotata di pannello di controllo integrato per invertire la direzione del flusso e regolare manualmente la portata. Un prodotto ideale per il trasferimento di oli e gasolio. www.marco.it; info@marco.it; tel. +39 030 2134.1

Marina di Sant’Andrea. Un cantiere pronto ad affrontare ogni evenienza. Non solo un porto, ma un cantiere attrezzato in Nord Adriatico in grado di fornire qualsiasi servizio: dalle verniciature alla carpenteria in legno e ferro, dagli impianti elettrici ed elettronici, alla motoristica e all’ idraulica. In tutto 200.000 mq adibiti a rimessaggio scoperto, 15.000 di capannoni, 1.000 mq di cabine di verniciatura riscaldate, 800 mq di falegnameria e 1.500 mq tra officine e laboratori. www.marinasantandrea.it; info@marinasantandrea.it; tel. +39 0431 622162

Parà – Tempotest. L’ideale per tendalini, cuscinerie, prendisole. Parà produce da tempo, e con successo, la collezione Tempotest Marine, ovvero è una linea di tessuti idro e oleo-repellenti, anti muffe e UV studiata per la nautica, realizzata in fibra tinta in massa, come nel tessuto per protezione solare, ma differente nel finissaggio, trattamento e costruzione del tessuto: è ideata in modo da garantire resistenza alle trazioni verticali, orizzontali e longitudinali e grande traspirabilità per durare a lungo anche nelle condizioni più avverse. Ottima se volete rifarvi il tendalino, le cuscinerie e rivestire i prendisole. www.para.it; tel. +39 039 2070.1

Ubi Maior Italia. Le attrezzature giuste per avere una barca leggera e performante. A bordo di molte tra le più belle barche in navigazione troverete, nei punti chiave, molti prodotti Ubi Maior Italia. Se volete alleggerire la vostra imbarcazione e semplificare le manovre, bussate alla loro porta. Ubi Maior vincitrice della scorsa Coppa America in qualità di fornitore ufficiale di Team New Zealand (e ora sul nuovo IMOCA 60 Hugo Boss di Alex Thomson), si presenta con una serie di prodotti deck hardware all’avanguardia: bozzelli ultraleggeri e resistenti in lega d’alluminio anodizzata a spessore con rulli in Torlon o Delrin, loop, avvolgitori hi-tech (Re-Wind), rollafiocco strutturali (Jiber). Senza contare una capillare assistenza prima, durante e dopo la consegna dei prodotti. www.ubimaioritalia.com; info@ubimaioritalia.com; tel. +39 055 8364421

Union Battery Service. Una gamma completa di batterie performanti. State pensando di cambiare le batterie della vostra barca? Union Battery Service offre una gamma completa dove spiccano le Zenith Power Crankgin (AGM) ad alto spunto d’avviamneto e particolarmente robuste, resistenti e senza necessità di manutenzione. L’altra linea è la Deep Cycle, sempre ad AGM e ideali per un utilizzo continuo e ciclico, ideali per l’alimentazione dei servizi di bordo. Possono essere scaricate fino all’80%. www.unionbatteryservice.it; info@unionbatteryservice.it; tel. +39 0386 51132

Veneziani. Il marchio storico delle antivegetative. La vasta gamma di antivegetative Veneziani Yachting può essere utilizzata in acque dolci e salate, in mari freddi, temperati e caldi, su imbarcazioni a vela e a motore, scafi lenti e veloci. Il prodotto più famoso è la vernice Raffaello, a matrice idrofila, che può garantire protezione per più stagioni. www.venezianiyachting.com; info@venezianiyachting.com; tel. +39 040 3783911

