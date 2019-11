Rinnovare la patente dell’auto è facile, quella nautica è un casino

Siamo alle solite. La testimonianza di un lettore ha riportato alla ribalta un “antico” quesito. Ma perché rinnovare la patente della macchina (la patente “B”) è semplicissimo e invece per il rinnovo della patente nautica (da fare ogni 10 anni fino ai 60 anni e ogni cinque dai 60 in su) bisogna superare test di riflessi tutt’altro che banali?

Manlio Laschena, 84 anni portati benissimo (molto più di un “pensionato dinamico”), ha dovuto rinnovare in contemporanea sia la patente di guida B che quella nautica a vela senza limitazioni dalla costa. Gli abbiamo chiesto di raccontarci nel dettaglio come è avvenuto l’esame.

Esordisce con due premesse: “La prima è che anche se posso forse ritenerle eccessive, non sono contrario alle prove dei riflessi per la patente nautica. Ma visto che vogliamo essere attenti alla sicurezza, mi sorprende che nelle patenti di guida B non ci sia alcuna prova del genere. Prove analoghe esistono per patenti di livello superiore alla B.

La seconda è che la patente nautica abilita al comando di imbarcazioni, non specificamente alla guida. Questa particolarità non è considerata in alcun modo nel “disegnare” le prove che convalidano il rinnovo”.

COME AVVIENE L’ESAME PER IL RINNOVO DELLA PATENTE

“Ciò detto, vengo ai dettagli. Ho 84 anni e quindi sono un “vecchio” velista, ho iniziato all’età di 14 anni ed oggi, con mia moglie (74) giriamo il Mediterraneo su un Hallberg Rassy 40. Volendo potete trovarci su YouTube. Sperando di non risultare presuntuoso, ritengo di essere un anziano molto fortunato, perché le mie condizioni sono decisamente migliori della media dei miei coetanei. Un grande aiuto, almeno per la parte mentale, mi proviene dal fatto che sono laureato in ingegneria, uno dei primi in Italia a scegliere elettronica e mi potrei definire un “cresciuto digitale”, il che fa molto comodo in simili circostanze.

Dico subito che l’età influenza soltanto la frequenza dei rinnovi e non le modalità di esecuzione delle prove.

In cosa consistono?

Per la patente guida la solita trafila. Il medico si accerta delle condizioni generali di salute e fa compilare un modulo per eventuali patologie. Accerta anche l’efficienza uditiva. Inoltre effettua le solite prove di acuità visiva per ogni singolo occhio, integrate dalle prove di visione dei chiaroscuri ecc…

Per la patente nautica, prima occorre superare le prove dei riflessi (leggansi tempi di reazione), dal 2013. Queste sono eseguite, presso le strutture meglio attrezzate, tramite un dispositivo elettronico che fornisce gli stimoli e misura i tempi di reazione. Al termine fornisce un rapporto che definisce il superamento o meno del test.

I parametri secondo i quali i tempi di reazione vengono valutati sono frutto di studi di tipo neurologico (o meglio, psicofisiologico) che sono applicati mediante criteri statistici. Quindi ciascuna prova consiste in un certo numero di sollecitazioni (una decina) che vengono poi, dal dispositivo, mediati e confrontati con quanto prescritto dalle norme. In pratica i tempi di reazione devono avere valori tra i 300 ed i 1000 millisecondi.

In pratica il soggetto riceve un terminalino rotondo dotato di pulsante, di alcuni led e di un mini altoparlante. Il terminale sta comodamente nel palmo della mano e consente facilmente di premere il pulsante.

Le prove sono quattro:

a) risposta all’accensione dei led. Si ripete con frequenza variabile per una decina di volte.

b) risposta ad un suono (bip). Si ripete con frequenza variabile per una decina di volte.

c) risposta all’accensione dei led e non al suono (bip) (quindi occorre che il suono non provochi risposta). Si ripete con frequenza variabile per una decina di volte.

d) risposta ad un suono e non all’accensione dei led (qui non bisogna rispondere allo stimolo luminoso). Si ripete con frequenza variabile per una decina di volte.

Dopo le prove dei riflessi ci sono gli stessi test della patente guida: eventuali patologie, test visivi e di comprensione del parlato”.

Perché, si chiede Manlio, “per la patente di guida, dove il tuo mezzo va a 130 Km/ora non è richiesta nessuna prova di riflessi, mentre per una barca a vela, le cui velocità (!) sono note, si richiedono riflessi più che pronti? Sono perplesso e non capisco dove sia la logica”.

Caro Manlio, sinceramente neanche noi.

