COSA TROVATE NEL NUMERO DI DICEMBRE / GENNAIO

AMBROGIO “LE ROI”

Ambrogio Beccaria trionfa alla Mini Transat centrando uno storico risultato per la vela italiana. Una vittoria che parte da lontano, dal 2014, in quel capannone di La Spezia dove riparava il suo primo Mini in compagnia di un’“ex” amica. Vi raccontiamo la sua storia.

CATABOOM!

Vi spieghiamo tutti i motivi per cui i multiscafi rappresentano ormai una fetta importante del mercato e come stanno cambiando. E cosa hanno messo “sul piatto” i cantieri italiani ed esteri per soddisfare la domanda.

HO NAVIGATO A SPANNE PER 20 ANNI

Elio Somaschini ha girato il mondo in barca a vela senza strumenti, usando un orologio e le sue mani come sestante. Vi raccontiamo l’incredibile storia di uno scienziato pazzo… per la vela. E come ha fatto: potete esercitarvi anche voi!

IL LUSSO SI CHIAMA FIRST 53

Il First 53, prima barca di una nuova era, rivoluziona la gamma sportiva di Beneteau: lussuose le performance così come i dettagli e le idee, molto italiane, per gli interni. Il nostreo dettagliato test.

VOGLIO DIVERTIRMI A VELA IN UN MARE PULITO

Seicento barche alla TAG Heuer VELA Cup, 2.000 cacciatori di plastica in giro per il Mediterraneo spinti dalla nostra associazione Medplastic. Vi raccontiamo tutto quello che abbiamo fatto nel 2019 e che cosa bolle nel “pentolone” del 2020: vi anticipiamo che le novità sono tante. Perché noi crediamo fortemente in un futuro dove la vela è davvero per tutti e il Mediterraneo non è più soffocato dalla plastica.

ZERO STRESS!

Il navigatore Luca Sabiu ha avviato un sondaggio via whatsapp contattando oltre 80 diportisti e facendo loro una richiesta specifica: “Dimmi le prime due manovre o emergenze in barca in mare che, soprattutto se sei in equipaggio ridotto, ti portano a una situazione di stress”. Le risposte sono arrivate copiose e Luca ha deciso di affrontare per noi tutte le situazioni indicate dai velisti interpellati, mostrando come gestirle in sicurezza e tranquillità: in questa prima puntata vi spiega cosa fare in caso di avaria alla ruota del timone, di “bomata” in testa e la manovra per lasciare gli ormeggi con vento forte al traverso.

AL CALDO QUANDO FA FREDDO

Ecco quali sono le mete più belle per una vacanza in barca indimenticabile in inverno, in tutto il mondo: e i nostri consigli per noleggiare la barca giusta. L’offerta è ampia, circa il 50% delle barche a vela costruite oggi nel mondo vengono destinate al noleggio, un mercato in grande crescita (fino a pochi anni fa era il 30%).

QUANDO LA RANDA… SONO DUE

Sembra una randa classica ma in realtà sono due vele sovrapposte. Dalla Coppa America arriva la nuova “rivoluzione aerodinamica” per le alte velocità. E dov’è finito il boma?

Non è finita qui: su questo numero si parla della scomparsa del guru dell’attrezzatura di coperta Olaf Harken (ma non troverete necrologi, solo aneddoti!), di tante altre barche splendide (ClubSwan 36, RM 11.80, etc etc), di belle storie di mare (come quella di Andrea Barbera e quella di Marco Rossato), di imbarcazioni usate che vi consentiranno di andare forte anche in regata e molto, molto altro…

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.

