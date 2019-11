Queste sono le foto di vela più belle del 2019. E c’è anche un’italiana

133 fotografi di 29 paesi hanno partecipato alla decima edizione del concorso fotografico Mirabaud Yacht Racing Image, il premio più importante riservato alla fotografia di vela. Come sempre i soggetti delle foto, da regolamento, dovevano essere atleti o barche in regata o in allenamento per una regata. QUI vi avevamo mostrato alcuni degli scatti più belli in concorso e adesso è tempo di annunciare i vincitori che sono stati premiati a Bilbao.

Loris Von Siebenthal (SUI) è il vincitore del Mirabaud Yachting Racing Image 2019 con il premio assegnato dalla giuria internazionale con la foto scattata durante la tempesta sul Lago di Ginevra in occasione del Trofeo Bol d’Or.

La fotografa italiana Martina Orsini, con la foto che vi mostriamo sopra, ha vinto il premio speciale assegnato dai delegati dello Yacht Racing Forum (la principale conferenza annuale per il business della vela e delle regate veliche). L’immagine è stata scattata in occasione dei Campionati Giovanili in Singolo e ritrae la piccola deriva O’Pen Bic che tuffa la prua in un’onda dando vita a dei suggestivi giochi d’acqua.

L’olandese Tom Coehoorn ha vinto invece il premio del pubblico. La sua foto racconta una giornata molto ventosa a Bergummermeer, in Olanda, e ha protagonista uno skûtsje, una particolare barca di tradizione nordica alla quale viene dedicato ogni anno un raduno/regata.

