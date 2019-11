Il più famoso produttore di zattere italiano diventa greco: Lalizas acquisisce Arimar

Il colosso greco dei prodotti dedicati alla sicurezza in barca Lalizas ha acquisito la storica azienda romagnola Arimar, uno dei punti di riferimento, in Europa, per quanto riguarda le zattere di salvataggio autogonfiabili.

Arimar, fondata nel 1989 a Montaletto, Cervia (Ravenna), entra così nel gruppo che raduna già marchi molto noti, come Lofrans, Nuova Rade, Max Power e Ocean Fenders. E che ha una lunga tradizione nella produzione di mezzi di salvataggio e nella distribuzione dei suoi prodotti a prezzi competitivi in tutto il mondo, in più di 130 paesi.

Lalizas è stata fondata dall’ex campione di vela Stavros Lalizas nel 1982 e conserva ancora oggi il carattere di un’azienda a conduzione familiare in continua crescita. Per ogni nuova acquisizione effettuata, c’è un “team di acquisizione e implementazione” formato sotto la guida dello stesso Stavros Lalizas, che si occupa del processo di integrazione e ha il compito di trovare eventuali sinergie tra il marchio acquisito e le attività attuali del gruppo.

www.arimar.com

www.lalizas.com

