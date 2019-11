Elan ritorna col botto: la nuova barca sarà firmata (anche) da Porsche

Da un po’ di tempo il pubblico degli appassionati ed il mercato aspettavano un nuovo modello da parte del cantiere sloveno Elan. Dopo l’annuncio di una nuova proprietà (leggi QUI) e il restyling di alcuni modelli di successo (leggi QUI) era attesa una nuova barca che manca da qualche anno, ovvero dal lancio del GT5 (leggi QUI). Ma l’attesa è finita e qualcosa di molto importante bolle in pentola.

Una barca di 14,3 metri, come annunciato da una nota stampa del cantiere, avvolta ancora da un velo di segretezza che verrà però presto diradato. La barca sarà il risultato di una collaborazione unica tra design team Elan, il rinomato architetto navale Humphreys Yacht Design e – nel loro primo progetto di yacht a vela in assoluto – lo Studio F. A. Porsche, il team di product design dietro la casa automobilistica di lusso di fama mondiale.

Non è stata diffusa nessuna immagine intera, ma solo lo schizzo parziale che vi mostriamo in foto. Si intravede una porzione della poppa, un timone molto esterno che lascia ovviamente prevedere l’esistenza di una doppia pala e doppia ruota. Una poppa apera, quasi in stile open, protetta da una tuga ben alta sul ponte. Apparentemente potrebbero essere le caratteristiche di una barca da crociera sportiva. Ne sapremo di più prossimamente.

