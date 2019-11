Stai cercando lavoro nella nautica? Ecco due offerte per te

Il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela è appena nato e già brulica di offerte: barche usate, posti barca, accessori e opportunità per chi cerca lavoro nel mondo della nautica, perché c’è una sezione dedica al cerco/offro lavoro e imbarchi. Questa settimana ve ne proponiamo due, ricordandovi che pubblicare il vostro annuncio è semplicissimo, partendo da QUI. Aziende in cerca di personale, armatori a caccia di equipaggio, cosa state aspettando?

Se invece siete alla ricerca di lavoro e ritenete di essere i candidati ideali, quando nell’annuncio non è indicato il contatto, potrete rispondere cliccando il tasto sotto “Invia Messaggio” dove inserire le vostre generalità per essere contattati!

DUE OFFERTE DI LAVORO PER VOI

CERCANSI ISTRUTTORI DI VELA D’ALTURA

“Circolo velico cerca istruttori di vela d’altura con età compresa tra i 18 ed i 50 anni muniti di patente nautica per i suoi corsi di vela itineranti che si svolgeranno durante l’estate 2020. Si prega di inviare c.v. al seguente indirizzo e-mail: tommaso.simone01@gmail.com oppure chiamare al 339/6342639″.

CERCASI CUOCO/STEWARD PER BARCA DI 71 PIEDI

“Per la nostra barca a vela italiana di 71 piedi con sede in Sardegna cerchiamo un cuoco/steward di età inferiore ai 35 anni, con almeno un anno di esperienza su una barca a vela delle stesse dimensioni e che sia veramente appassionato di vela. L’unico altro membro dell’equipaggio è il capitano, quindi il candidato dovrà essere in grado di aiutare nelle manovre di attracco. Titoli richiesti: qualche esperienza velica, competenza culinaria italiana, nazionalità italiana. Entrambi i sessi sono i benvenuti. Il candidato condividerà la cabina dell’equipaggio con il capitano. Siamo aperti sia per un contratto a tempo indeterminato che stagionale. No fumatori, no tatuaggi visibili, no bevitori”.

—————————————————

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

