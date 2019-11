Ecco come vola in Oceano un trimarano di 30 metri. VIDEO

Un mezzo giro del mondo di 14 mila miglia per i maxi trimarani della classe Ultime, è questa la Brest Atlantiques. Da Brest all’arcipelago Cagarras nella Baia di Rio de Janeiro, poi una boa virtuale a Cape Town prima della risalita dell’Atlantico in senso inverso. È il primo grande testa a testa tra i quattro principali attori della flotta della classe Ultim. Actual con Yves Le Blevec/Alex Pella e Ronan Gladu, Maxi Edmond de Rothschild con Franck Cammas e Charles Craudelier, Macif con François Gabart e Gwenole Gahinet, Sodebo Ultim 3 con Thomas Coville e Jean Luc Nelias. A oltre metà percorso, con quasi 4000 miglia ancora da coprire prima del traguardo, si è visto un po’ di tutto: uno dei protagonisti è fuori gara, parliamo di Sodebo, ci sono stati pit stop, riparazini volanti e soprattutto velocità supersoniche.

I maxi Ultime, trimarani di oltre 30 metri, sono infatti ormai tutti equipaggiati di foil. Gli on board reporter dotati di droni sono riusciti a realizzare immagini eccezionali, mai viste prima, di questi mostri in full foiling a oltre 30 nodi di velocità, come nel VIDEO che vi proponiamo. Intanto in testa c’è Edmond De Rotschild, seguito da Actual e Macif.

Tracking QUI

