USATO Tre occasioni imperdibili sotto ai 9 metri (per qualità e prezzo)

Lo abbiamo appena lanciato ed è già iperattivo il nostro mercatino degli annunci! Qui potete vendere e comprare barche, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate al di sotto dei nove metri di lunghezza: vedrete che sono tutti modelli “golosi”, soprattutto se volete diventare armatori ma non disponete di cifre astronomiche! Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Il primo usato che vi proponiamo arriva dall’Olanda ed è un affare: è un Hurley 800, una piccola grande barca per affrontare tutti i mari del mondo. Realizzata nel 1990 dal cantiere Twente, ha avuto un grande successo per la sua solidità: è poco invelata, molto sicura, dotata di chiglia lunga e skeg e timone a barra. Lunga 8,30 m, ha un baglio massimo di 2,75 m e pesa 3,2 tonnellate con metà del peso totale dislocato in chiglia.

La tuga rialzata fa sì che sottocoperta (5 posti letto) l’altezza sia di 1,82 metri, tantissima per una barca di queste dimensioni. Il costo? 23.000 euro: la barca è visibile a Marina di Grosseto. QUI L’ANNUNCIO COMPLETO

PICCOLO GRANDE CLASSICO

A 14.000 euro vi portate a casa un piccolo grande classico: si tratta di uno Show 29 dei cantieri Barberis. E’ uno dei capolavori di Alain Jezequel, il progettista francese “papà” anche dei primi Grand Soleil. In 8,90 m (per 2,98 di baglio, con pescaggio 1,60), a quei tempi, gli spazi abitabili sopra e sottocoperta erano al vertice della categoria. Lo Show 29 poi con vento leggero era una barca velocissima, grazie alla ridotta superficie bagnata. In coperta apprezzabile il grande pozzetto che sfruttava il baglio poppiero piuttosto arretrato. (foto di barca gemella tratta da sailboatdata.com)

Gli interni venivano proposti in due versioni che differivano per la disposizione della cucina, a centro barca o ai piedi dell’ingresso in funzione della tuga, lunga o corta. Una cabina prodiera con cuccetta doppia, un bagno, una dinette comoda e cuccette poppiere, ai fianchi del pozzetto. Questo modello è visibile sul lago di Garda. QUI L’ANNUNCIO COMPLETO

AUTOCOSTRUITA E PERFETTA

“Vendo a malincuore stupenda barca di 8.35m a vela in compensato marino a spigolo e resina epoxy”, scrive sul nostro sito il velista Guido Iaquinti. “Modello Start 80 v2, progetto di Alessandro Cantini (www.acdesigngroup.net). Robustissima e veloce varata il 2 marzo 2013. Incluso nel prezzo posto barca pagato fino al 31/12/2019.

Vendo per trasferimento all’estero: randa – fiocco – rollafiocco nuovo – coperta in teak – interni ampi e spaziosi in ciliegio (4+2 posti, altezza dinette 1.85m) – motore entrobordo Yanmar 16 CV semi-nuovo – strumenti di navigazione Raymarine – autopilota Raymarine – wc marino – cucina – etc…”. Il prezzo di questo usato? 20.000 euro, la barca è in condizioni perfette ed è visibile nel Mar Ligure. QUI L’ANNUNCIO COMPLETO

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni, ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

