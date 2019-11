Esse 330: la nuova “chicca” di Felci per navigare bene a vela e divertirsi in crociera

Vi abbiamo parlato tempo fa del “fenomeno Esse” (scoprilo QUI), imbarcazioni della classe Esse disegnate dal Felci Yacht Design per la svizzera Schuchter Sportboats. Fino ad oggi erano tre le barche in produzione (tutte monotipo) gli Esse 850, Esse 990 e Esse 750. Ma il cantiere ha deciso di fare un passo avanti e concepire, sempre a firma Felci, una barca più evoluta e matura: è in acqua l’Esse 330, non solo pensata per la regata (come principalmente lo sono le sorelle più piccole), ma anche dotata di volumi interni interessanti per brevi crociere familiari.

Il progetto del nuovissimo ESSE 330 si sviluppa partendo dal veloce ESSE 990 Race, le cui dimensioni importanti già in questa versione l’hanno da sempre resa un’imbarcazione godibile non solo in regata, ma anche per piacevoli navigazioni croceristiche. Da qui la richiesta della Schuchter Sportboote di sviluppare un progetto che fosse un’evoluzione della versione regata, tenendo conto delle caratteristiche performanti e della sua agevolezza nelle manovre, ma che al contempo avesse maggiori volumi interni per brevi crociere.

“La scelta di realizzare dei controstampi per gli interni, non solo facilita l’allestimento, ma ci ha consentito di progettare degli arredi funzionali al massimo, dalle linee pulite e moderne.

Realizzata come la versione regata in sandwich vetro-carbonio, avrà un armo con impostazione più crocieristica, senza paterazzo di poppa, un albero più basso e una chiglia più corta“, racconta il Felci Yacht Design. La dimensione concettuale del progetto resta quella di un day sailing per acque interne o navigazioni costiere, ma più versatile, in grado di spingersi in una vera dimensione croceristica senza perdere il divertimento della navigazione a vela e la facilità di conduzione.

Lungh. f.t. 9,90 m

Lungh. gall. 9,10 m

Largh. 2,50 m

Disloc. 2,4 tonn.

Immersione 1,9 m

Randa 40 mq

Fiocco 20 mq

Gennaker 100 mq

Costruzione sandwich-infusione

www.felciyachts.com

www.schuchter.ch

