Bavaria C42, prestazioni e comfort garantiti per merito di una… “V”

Da un lato c’era da rispettare la filosofia del cantiere Bavaria, che ha costruito il suo successo grazie a barche per la crociera comoda. Dall’altro la richiesta di mercato: oggi chi va in barca vuole divertirsi a vela e anche le performance contano (tra l’altro, più si naviga a vela e meno si inquina: tema molto attuale). Non era una sfida facile, per lo studio Cossutti Yacht Design, disegnare la barca più piccola della gamma C-Line, il nuovo C42 che potremo toccare con mano al Salone di Dusseldorf (18-26 gennaio 2020).

“V” PER COMODITA’

Una barca da crociera, da usare in famiglia, esige grandi spazi sottocoperta: un target raggiunto grazie alla particolare forma della carena, con una “V” che parte da prua, sottile lungo la linea di galleggiamento che si allarga man mano che raggiunge il ponte garantendo maggior volume prodiero. Lo spigolo è molto pronunciato verso poppa e il baglio massimo è arretrato: altra soluzione per aumentare lo spazio nelle cabine. I numeri parlano chiaro: se il vecchio Bavaria 42 Cruiser (lungo 12,99 m) aveva una larghezza massima di 3,99 m, il C42 (lungo 12,38 m) arriva a 4,29. Ben 30 centimetri di più.

La forma dello scafo studiata da Cossutti ha un secondo vantaggio: le linee aumentano la stabilità, allungano la linea di galleggiamento e migliorano le prestazioni, conferendo maggiore sensibilità e padronanza nelle manovre. Il volume potente a prua serve a tenere la coperta più asciutta con onda. La chiglia in ghisa con 2.700 kg di zavorra e il peso complessivo di soli 9.600 kg assicurano un buon coefficiente di raddrizzamento.

Ora veniamo alle performance: come si fa a far andare una barca più forte? Semplice: con più “tela”. Ci viene ancora utile un confronto con il Bavaria Cruiser 42 (barca del 2004), che aveva una superficie velica totale di 85,47 mq. Pochissima, rispetto ai 100,6 mq del nuovo C42: 54 metri quadri di randa e 47 del fiocco (autovirante, di serie), con un Code0 di 85 metri quadrati e il gennaker di 140 metri quadrati.

LA COPERTA

Il layout di coperta è improntato alla semplicità: prua calpestabile e passaggi laterali ampi, pozzetto con panche ergonomiche a L che permettono di rimanere seduti sopravvento tranquilli oppure di pranzare sul grande tavolo, prendisole prodiero. I sedili opzionali del timoniere ampliano il comfort a poppavia. Non mancano gli spazi di stivaggio: due grandi gavoni situati nel pozzetto e a prua.

GLI INTERNI

L’innovativo design dello scafo consente soluzioni nuove sottocoperta. Le cabine sono disponibili in versione a due suite con ampio bagno, così come in versione a tre suite con due bagni. Nel quadrato con divano a U a dritta e la lounge-bench a sinistra è possibile cenare in otto persone. La cucina è davvero quella di una casa, con una grande cambusa. Ampi piani di lavoro, tanto spazio per riporre oggetti e un forno a tre fuochi che fa parte della dotazione di serie.

Nella paratia principale a sinistra del C42 si trova l’ “home office” ovvero il sistema di navigazione. Una vera e propria postazione di lavoro che permette di rimanere seduti in senso longitudinale, cui si aggiungono il sistema elettronico e numerose soluzioni di archiviazione dei documenti.

Grazie alla prua a V e alle finestre laterali, la cabina di prua non solo appare grande, ma ha un’altezza davvero importante. Il letto armatoriale è largo 1,80 metri e lungo 2,10 metri. A ciò si aggiungono armadi e tanti spazi di stivaggio. Le due cabine di poppa hanno cuccette larghe 1,60 e lunghe 2 m. Il bagno a sinistra dispone anche di doccia separata.

I NUMERI DEL BAVARIA C42

Lunghezza 12.38 m

Lunghezza overall (con bompresso) 12,90 m

Lunghezza al galleggiamento 11,98/12,04 m

Baglio massimo 4.29 m

Pescaggio 2,10 m (standard) 1,70 (chiglia corta) Dislocamento 9678 kg

Zavorra 2698 kg

Sup. velica 100.6 qm

Prezzo Iva esclusa 157.900 euro

