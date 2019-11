VIDEO I segreti della supercerata raccontati da chi l’ha testata e sviluppata

Sergio Caramel è molto più di un testimonial per Montura, storico marchio dell’outdoor e dell’abbigliamento professionale per la montagna che ha messo di recente un piede nel mondo della vela.

UN TESTER D’ECCEZIONE

Sergio (nella foto, concentrato al timone, con il suo Arkanoè Sailing Team – campione Europeo di minialtura 2019 sul Melges 24: assieme a lui a bordo Filippo Orvieto, Riccardo e Filippo Gomiero e Margherita Zanuso), testa in prima persona tutte le cerate, gli spray top, le salopette, i pantaloni e le maglie che escono dai laboratori dell’azienda trentina, spesso cuciti a mano dal proprietario di Montura Roberto Giordani.

Ne valuta le caratteristiche in ogni condizione (“per prima cosa, appena arrivo a casa con un nuovo capo lo indosso sotto la doccia”), suggerisce modifiche, nuovi dettagli, potenzialità non sfruttate. Oltre a essere un bravo velista, è laureando in Ingegneria Aerospaziale e ha una mente tecnica ed analitica.

Quando lo abbiamo incontrato al METS di Amsterdam (la più importante fiera internazionale per il mercato degli accessori) non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione per farci raccontare tutti i segreti della cerata e salopette Conero della linea Keepsailing di Montura. Prodotti in Gore-Tex ricchi di dettagli nascosti e furbate, che solo Sergio, che abbiamo “cooptato” come modello, poteva svelarci! (E.R.)

QUI TUTTI I PRODOTTI DELLA GAMMA CONERO

SALOPETTE E CERATA CONERO SPIEGATI DA SERGIO CARAMEL

