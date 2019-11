SPECIALE METS – Questi sono i migliori accessori del 2019 / 2

In una prima puntata vi abbiamo svelatola prima “carrellata” di vincitori di categoria del DAME, il premio internazionale più prestigioso per gli accessori nautici, assegnato in occasione del METS di Amsterdam, qui vi abbiamo mostrato il vincitore overall. Ora proseguiamo con la seconda parte di accessori premiati. Parleremo di materiali, proulsione, abbigliamento e illuminazione a bordo.

TUTTI GLI ACCESSORI VINCITORI DEL DAME / 2

LIGNIA YACHT (CATEGORIA: COSTRUZIONE E MATERIALI)

In un momento in cui il mercato va nella direzione dei rivestimenti sintetici per la coperta, c’è chi va controcorrente e “torna alla tradizione”, ma con una importante componente di ecosostenibilità: Lignia Yacht è una collaudata alternativa in legno al teak birmano per la vostra coperta.

E’ prodotto da piantagioni sistenibili FSC, ed è modificato per avere un’eccellente durata, stabilità e proprietà fisiche, il che lo rende un degno sostituto dei legni duri tropicali, contribuendo a ridurre la deforestazione. Lignia proviene da alberi che hanno 22 anni, rispetto al teak di alberi che hanno più di 100 anni. Ed è anche molto bello. SCOPRI DI PIU’

LUMITEC / MOREI FLEX LIGHT (CATEGORIA: INTERNI)

La Moray Flex Light è l’unica luce flessibile marina RGBW al mondo ad avere sia un microcontrollore integrato che un circuito di gestione della potenza che si collega direttamente ad un sistema elettrico DC a 2 cavi. Le luci a “strip” convenzionali richiedono ingombranti moduli di controllo a 4-5 fili per funzionare, aumentando i tempi di installazione, i costi di cablaggio e la complessità complessiva del progetto. La luce è compatibile con il sistema di controllo digitale Lumitec, Poco Digital Lighting Control. SCOPRI DI PIU’

MUSTANG SURVIVAL / SALOPETTE E CERATA CALLAN (CATEGORIA: ABBIGLIAMENTO)

Mustang Survival realizza una doppietta al DAME, i giudici hanno premiato sia la salopette che la cerata Callan.

Entrambi i prodotti hanno impressionato i membri della giuria non appena hanno avuto modo di provarli per la loro leggerezza, la sensazione di elasticità e il design semplice ma efficace.

Entrambi i prodotti sono caratterizzati da una grande attenzione ai dettagli, frutto di oltre 800 test sui materiali. Un bel passo in avanti per il marchio canadese. SCOPRI DI PIU’

NAVICO / GHOST TROLLING MOTOR

Il motore elettrico Ghost segna l’ingresso di Navico, con il suo marchio Lowrance, nel mondo dei motori elettrici dedicati alla pesca: si basa su un motore brushless e accreditato come in grado di esprimere un 25% di spunto in più e un 45% di durata in più della batteria rispetto ai modelli esistenti.

Ghost offre due opzioni integrate di sonar, tra cui i trasduttori HDI (CHIRP e DownScan Imaging) e Active Imaging 3-in-1 (CHIRP Sonar, SideScan e DownScan Imaging). Gli utenti possono governare, regolare la velocità, impostare la navigazione o l’ancoraggio in una posizione corrente con controllo touchscreen da un display Lowrance. Viene fornito anche il pedale di controllo configurabile a piacimento. SCOPRI DI PIU’

