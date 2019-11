SPECIALE METS – Questi sono i migliori accessori del 2019 / 1

Dopo avervi parlato del prodotto vincitore overall del DAME, il premio internazionale più prestigioso per gli accessori nautici, assegnato in occasione del METS di Amsterdam, oggi passiamo in rassegna tutti i vincitori nelle varie categorie (elettronica, arredi e interni, prodotti per i porti, accessori di coperta e rigging, abbigliamento, sicurezza, propulsione). Sono questi, secondo la qualificata giuria del concorso, i migliori accessori del 2019, ve li presentiamo in due puntate.

TUTTI GLI ACCESSORI VINCITORI DEL DAME / 1

GARMIN / GPSMAP 86i (CATEGORIA: ELETTRONICA)

Avete bisogno di un GPS palmare? Il nuovissimo GPSMAP 86i di Garmin fa per voi: oltre a uno schermo a colori dove visualizzare la rotta e tutti i dati wireless provenienti dal vostro chartplotter (e controllare pilota automatico) include la tecnologia InReach che garantisce, tramite la rete satellitare globale Iridium, la condivisione della propria posizione, una messaggistica bidirezionale da e verso qualsiasi dispositivo mobile e un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 per richiedere soccorso anche dove non esiste copertura cellulare. SCOPRI DI PIU’

GARMIN / FORCE TROLLING MOTOR (CATEGORIA: PROPULSIONE)

Force segna l’ingresso di Garmin nei motori elettrici, è un motore brushless (senza spazzole, ovvero che non ha bisogno di contatti elettrici sull’albero del rotore per funzionare: meno resistenza meccanica significa più efficienza e meno manutenzione) che funziona a 24 o a 36 V e che emette, secondo il produttore, il 30% di potenza in più rispetto ai motori esistenti.

Ideato per gli amanti della pesca (ma può andare benissimo anche per un piccolo tender), integra un trasduttore per i sonar Garmin CHIRP tradizionale e Ultra High-Definition ClearVü e SideVü. Si interfaccia in wireless con i chartplotter Garmin compatibili per poter funzionare in modalità autopilota. Il pedale di controllo, wireless, può essere alimentato con delle batterie a stilo oppure, tramite cavo, direttamente all’alimentazione di bordo. Il telecomando portatile e galleggiante è incluso e integra uno schermo display transflettivo e antiriflesso. SCOPRI DI PIU’

KARVER / KWC E KWH (CATEGORIA: ATTREZZATURA DI COPERTA)

Il Karver Compact Winch (KCV) è un nuovo e unico verricello manuale a 2 velocità per piccole barche, da 6 a 12 metri, da regata e da crociera. Ha le stesse dimensioni di un verricello di taglia standard 20.

La prima marcia è super veloce (due volte più veloce di un modello da 46), la seconda velocità è super potente e facile da usare (ha la stessa potenza che offre un winch da 46).

In poche parole, secondo l’azienda questo “è il verricello più potente, più veloce e più piccolo sul mercato”. Potete usarlo per rimpiazzare modelli più grandi risparmiando peso e spazio. SCOPRI DI PIU’

Assieme al winch, è stata premiata anche la maniglia KWH, superleggera a a bassa frizione in carbonio. SCOPRI DI PIU’

