SPECIALE METS – Più sicuri in navigazione e in manovra con queste furbate

Al METS di Amsterdam (la fiera di accessori nautici più importante del mondo) Raymarine e Flir hanno svelato le proprie ultime novità, tra termocamere di ultima generazione e sistemi di ormeggio assistito. Per navigare tranquilli e ancora più sicuri.

SISTEMA DOCKSENSE ALERT

DockSense Alert è la nuova generazione della tecnologia di attracco intelligente Raymarine che funziona su qualsiasi imbarcazione. Grazie alla tecnologia di visione stereo FLIR, DockSense Alert rileva e avvisa il comandante quando gli ostacoli si avvicinano all’imbarcazione e avvisa immediatamente quando l’imbarcazione è in pericolo. I feed video in diretta da ogni telecamera consentono di vedere facilmente gli angoli ciechi direttamente sul display multifunzione. SCOPRI DI PIU’

SITEMA TERMOCAMERA M364C

M364C, fiore all’occhiello della nuova gamma M300 di Flir (che consta di cinque modelli, è un sistema di telecamere marine che integra una telecamera termica ad alta risoluzione e una telecamera “normale” ad alta definizione. È la prima telecamera al mondo ad offrire la tecnologia Color Thermal Vision (CTV), che consente ai naviganti di vedere informazioni cromatiche chiave come le luci di navigazione e gli aiuti alla navigazione illuminati sull’immagine della telecamera termica. SCOPRI DI PIU’

TERMOCAMERA PORTATILE SCION OTM

Last but not least, la termocamera portatile Scion OTM (acronimo di Outdoor Thermal Monocular), in grado di restituire immagini termiche chiare oltre che registrare video geolocalizzati e foto che salva nella sua memoria, riproducibili anche dopo un lungo lasso di tempo. Lo sofisticata elettronica è protetta in un robusto guscio impermeabile secondo lo standard IP67 (significa che l’unità resiste, in acqua, fino a un metro di profondità per mezz’ora). I comandi, intuitivi, ne facilitano l’utilizzo con una sola mano. SCOPRI DI PIU’

