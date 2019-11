SPECIALE METS L’anello salvagente? Lo telecomandi tu fino all’uomo a mare!

Amsterdam – Quest’anno al DAME (il più importante premio internazionale per gli accessori nautici, in scena al METS di Amsterdam) ha vinto la sicurezza in mare. Tra i 59 prodotti in “nomination” l’ha spuntata U Safe: un anello salvagente che diventa barca, a propulsione automatica, telecomandata, progettato per essere un “robot acquatico” veloce e preciso che può raggiungere l’uomo a mare in modo rapido e preciso.

Il suo design ergonomico e la sua capacità di operare velocemente in avanti e in retromarcia ha convinto i giudici: “Può raggiungere velocità fino a 15 km/h, per 30 minuti di autonomia. Il design incorpora motori a idrogetto completamente a filo e prese rigide di grandi dimensioni, nonché un’area a forma di U di facile accesso in cui nuotare.

Il suo peso di 13 kg, la costruzione robusta e le sue dimensioni ne consentono l’impiego su imbarcazioni da diporto e superyacht di grandi dimensioni, ma ha ovviamente anche applicazioni più ampie per i porti turistici, i cantieri navali e altre strutture marine”.

Resta da capire se in futuro questa soluzione, interfacciata con un sistema MOB che invia il segnale GPS dell’uomo a mare, potrà raggiungere in automatico la persona da soccorrere, senza quindi la necessità di essere telecomandato da bordo.

Cosa ne pensate? www.usafe-global.com

A breve vi parleremo, in diretta dal METS di tutti i prodotti vincitori delle varie categorie del DAME (elettronica, arredi e interni, prodotti per i porti, accessori di coperta e rigging, abbigliamento, sicurezza, propulsione): le novità interessanti non mancano!

