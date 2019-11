SPECIALE METS – Ora puoi usare Whatsapp, Netflix e Youtube sul multifunzione!

Amsterdam – Siamo al METS, la più grande fiera di accessori nautici al mondo, a caccia delle ultime novità. Una è quella di veratron, il marchio che commercializza i prodotti di VDO Marine: ci ha molto colpito la gamma di nuovi display TFT da 12 e 7 pollici Glass Line, completamente a filo.

Display eleganti di ispirazione automobilistica che, oltre ad avere tutte le funzioni “classiche” (visualizzazione dati barca, cartografia, radar, AIS, schermo divisibile, allarmi, etc) si basano su Android e si interfacciano direttamente con il vostro smartphone fungendo da ripetitori per tutte le vostre app: Whatsapp, Netflix, Youtube e via dicendo. Potete rispondere alla vostra chat Whatsapp (con un messaggio vocale) mentre siete al timone, oppure la sera rilassarvi con una serie TV in pozzetto.

LA TECNOLOGIA NFC ARRIVA NELL’ELETTRONICA PER LA NAUTICA

Ci siamo fatti raccontare il prodotto dal product manager di veratron Luca Ravelli, che ci ha svelato anche come il mondo della strumentazione elettronica possa trarre beneficio dalla tecnologia NFC, ovvero quella che oggi è largamente utilizzata per i pagamenti “mobile” e che permette lo scambio di informazioni tra uno smartphone e un altro device semplicemente mettendoli a contatto: sullo smartphone deciderete l’informazione (giri motore, carburante, velocità, etc etc) che vorrete visualizzare sul display da 1,44 pollici ViewLine Flex, avvicinerete il telefono al display et voilà! www.veratron.com

VIDEO – LE ULTIME NOVITA’ VERATRON AL METS

