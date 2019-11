La Rolex Capri Sailing Week in formato Europeo: aperte le iscrizioni alla regata cult del Tirreno

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Rolex Capri Sailing Week 2020, che quest’anno si svolgerà dal 15 al 22 maggio, e non mancano le grandi novità che renderanno questa regata ancora più unica. L’evento infatti ha un motivo di prestigio in più: la Rolex Capri Sailing Week quest’anno sarà valida anche come Campionato Europeo ORC. E la novità non è solo questa: la storica Regata dei Tre Golfi sarà nel programma dell’Europeo come prova offshore per il titolo iridato. Una vera e tecnicamente complessa prova d’altura di circa 150 miglia, che da lustro e prestigio tecnico all’assegnazione dei titoli europei e andrà a pesare in maniera significativa sulle classifiche della regata. Il percorso sarà quello già rodato nelle ultime edizioni sulla rotta Santa Lucia – Ponza – Li Galli – Capri capace di regalare lunghi bordi tecnici a caccia delle brezze primaverili o impegnative boline sotto il Maestrale.

L’EUROPEO ORC

Per l’Europeo, a causa del numero limitato di ormeggi nel porto turistico di Capri, le iscrizioni sono limitate a un massimo di 70 barche (al link alla fine dell’articolo tutte le info per iscriversi); inoltre, ogni classe, potrà avere un massimo di 30 iscritti della stessa nazionalità, questo per garantire una partecipazione non esclusivamente italiana all’evento ma autenticamente internazionale. Alle 70 barche della flotta ORC si aggiungeranno altre 25 barche divise tra la flotta Maxi, che concorrerà per il Maxi Yacht Capri Trophy, e a quelle della Mylius Cup che anche quest’anno torna nelle acque dell’Isola Azzurra con i modelli più belli e competitivi del cantiere italiano.

LA TRE GOLFI

La Regata dei Tre Golfi invece come da tradizione sarà aperta a tutti. A Napoli, il 16 maggio, il tradizionale pranzo al Circolo Remo e Vela Italia precederà la partenza a mezzanotte della Tre Golfi, aperta anche alle barche d’epoca e a quelle con due persone di equipaggio. La Tre Golfi Classica sarà aperta a tutti gli scafi iscritti all’AIVE con certificato CIM. La presenza delle barche d’epoca è un omaggio alla stessa storia della regata, nata nel 1954 appena due anni dopo la Giraglia. Proprio per questo è nata, con la collaborazione dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca, la Tre Golfi Classica, con l’obiettivo di riportare nel golfo alcune delle barche che hanno fatto la storia dei primi anni di questa regata. Nel giro di pochi giorni tra Napoli e Capri passerà quindi il meglio dello yachting internazionale tra barche di ieri e di oggi.

www.rolexcaprisailingweek.com

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!