Luna Rossa vola, ma perché quell’assetto così appruato? VIDEO

L’occasione è il lancio di un video d’anteprima delle regate di Cagliari di Aprile 2020, dal 23 al 26, vero e proprio antipasto di Coppa America, e per la prima volta vediamo un video di poco più di un minuto di Luna Rossa in volo. Le immagini sono attentamente riprese senza zoom, da molto lontano, eppure sono comunque interessanti, sia per il colpo d’occhio della barca italiana in navigazione sia per alcuni dettagli tecnici che emergono.

Di cosa parliamo? Innanzi tutto dell’assetto “appruato” che si era visto già nei catamarani delle Bermuda e si ripropone sugli AC 75. Le ragioni sono di natura aero e idro dinamica: barca più alta=meno foil immerso, più rischio di turbolenze intorno all’appendice e conseguente meno controllo con possibilità di “pruata” nell’acqua. A grandissime linee si può fare un paragone con lo “spinnout” nel windusrf, anche se in quel caso intervengono anche altri fattori. In più sembra che la scelta di quest’assetto con la prua verso il basso sia anche importante per ridurre il drag (la resistenza in acqua), e le conseguenti turbolenze, del timone ad alta velocità. L’importante è che il lato corto della T non si avvicini troppo alla superficie dell’acqua.

In più, se la barca vola leggermente con la prua verso l’alto aumenta la resistenza aerodinamica dello scafo che moltiplica il rischio di tirare fuori i foil. Facendo un esempio elementare: immaginiamo se in autostrada a 100 kmh tiriamo fuori la mano…Se la teniamo di taglio, dritta, tagliamo l’aria, riusciamo a tenerla sufficientemente ferma, se invece la tiriamo un po’ su offrendo la superficie maggiore del palmo al vento il nostro braccio viene tirato verso verso l’alto). Ovviamente quelle che ipotizziamo sono spiegazioni del tutto parziali, che non pretendono di essere del tutto corrette, ma che possono rendere un minimo l’idea dell’assetto che vediamo in questo video, e anche in quelli pubblicati da Emirates Team New Zealand.

Mauro Giuffrè

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!