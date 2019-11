ACCESSORI Dodici novità che vi cambiano la vita in barca

Come ogni anno, al METS di Amsterdam (la fiera dedicata all’accessoristica nautica più grande del mondo, 19-21 novembre) vengono assegnati i DAME Design Award, i premi per i prodotti più innovativi, selezionati da una giuria di esperti internazionale.

Non sappiamo ancora chi vincerà, ma ci siamo fatti un giro tra i 59 “nominati” in lizza nelle varie categorie (elettronica, arredi e interni, prodotti per i porti, accessori di coperta e rigging, abbigliamento, sicurezza, propulsione): le novità interessanti non mancano.

In questa prima puntata dedicata al DAME abbiamo selezionato per voi tutte le “figate” in gara nella categoria “Marine Electronics & Marine Related Software).

DODICI “FIGATE” PER LA VOSTRA BARCA

DIGITAL YACHT – GPS160 TRINAV

Il GPS160 TriNav è un sensore di posizione ad alte prestazioni che utilizza GPS, Glonass e il nuovo sistema satellitare Galileo. Ha interfacce multiple e migliora la precisione e riduce le difficoltà di tracking che potrebbero verificarsi a causa di spoofing e interferenze locali. Supporta anche una semplice funzione “Uomo a Mare” esterna che crea un messaggio MOB AIS “sintetizzato” che può essere interfacciato con il charplottter.

EM-TRAK – B200

Si tratta del primo e unico ricetrasmettitore AIS di classe B con alimentazione interna che ne garantisce la durata per 5 giorni in caso di blackout di corrente. Una soluzione che piacerà molto a chi naviga lungo.

FURUNO – NAVNET TZT2BB

Il NavNet TZT2BB è un sistema BlackBox equipaggiato con una doppia CPU che garantisce una notevole velocità operativa all’architettura di rete. La prima grande novità è la gestione separata di due display in contemporanea con una sola Black Box. I display sono touch-screen ed hanno un’interfaccia facile e intuitiva e un design che utilizza colori brillanti e decisi che aiutano l’identificazione delle icone per la selezione della visualizzazione di radar, fish finder, chartplotter, meteo, camera, strumenti e dati di navigazione. Oltre alla gestione tramite touch-screen, il sistema NavNet TZT2BB Black Box è controllabile attraverso una tastiera professionale modello MCU-005 (opzionale): una sola tastiera può gestire fino a due monitor.

OCEANLED – EXPLORE E7

La luce subacquea OceanLED E7 proietta un fascio di luce definito e angolato: ottimo per gli yacht con un angolo di scafo variabile, come quelli in legno e VTR, che richiedono una luce da incasso. Il tutto in una custodia con ottiche uniche e innovative.

POWEVISION – POWERDOLPHIN

Se amate la pesca, questo prodotto fa decisamente per voi: una piccola “barchetta” da usare per calare la lenza nel punto desiderato, che integra una action-cam dotata di un potente ecoscandaglio e di una telecamera 4K UHD in grado di filmare sott’acqua e in superficie! PowerDolphin inoltre trova i punti caldi di pesca o i banchi e individua con precisione le posizioni attraverso un’applicazione GPS.

RAYMARINE – M364C MARINE THERMAL CAMERA SYSTEM

M364C è un sistema di telecamere marine che integra una telecamera termica ad alta risoluzione e una telecamera “normale” ad alta definizione. È la prima telecamera al mondo ad offrire la tecnologia Color Thermal Vision (CTV), che consente ai naviganti di vedere informazioni cromatiche chiave come le luci di navigazione e gli aiuti alla navigazione illuminati sull’immagine della telecamera termica.

RAYMARINE – DOCKSENSE ALERT

DockSense Alert è la nuova generazione della tecnologia di attracco intelligente Raymarine che funziona su qualsiasi imbarcazione. Grazie alla tecnologia di visione stereo FLIR, DockSense Alert rileva e avvisa il comandante quando gli ostacoli si avvicinano all’imbarcazione e avvisa immediatamente quando l’imbarcazione è in pericolo. I feed video in diretta da ogni telecamera consentono di vedere facilmente gli angoli ciechi direttamente sul display multifunzione.

TBS ELECTRONICS – REMOTE BATTERY SWITCH

Un contattore a ritenuta magnetica intelligente ad alta corrente in grado di gestire correnti continue in CC fino a 500 Ampere. L’ingombro ridotto e il metodo di connessione dell’RBS consentono il raggruppamento compatto di più unità e l’integrazione con portafusibili e sbarre collettrici.

VEETHREE GROUP – R3 ROUND TOUCH DISPLAY

R3 è il primo display digitale multifunzione che utilizza uno schermo LCD rotondo in grado di sostituire gli indicatori analogici. Si adatta al foro dello spidometro e vi mostra tutte le funzioni di cui avete bisogno: basterà scorrere con il dito sul touchscreen per visualizzarle.

YACHT DEVICES – NMEA 2000 ALARM BUTTON YDAB-01

Dispositivo multifunzionale cablato per un pulsante esterno con LED e altoparlante; contiene un amplificatore audio da 10W e un banco con 28 suoni (allarme antifurto, trombe di bordo, ecc.). Può essere configurato per le seguenti funzioni: pulsante hardware MOB (che emula l’AIS SART), centralina digitale di monitoraggio della barca (con supporto CZone) o centralina di monitoraggio del motore (allarmi sonori motore o allarmi definiti dall’utente).

GARMIN / GPSMAP 86i

Avete bisogno di un GPS palmare? Il nuovissimo GPSMAP 86i di Garmin fa per voi: oltre a uno schermo a colori dove visualizzare la rotta e tutti i dati wireless provenienti dal vostro chartplotter (e controllare pilota automatico) include la tecnologia InReach che garantisce, tramite la rete satellitare globale Iridium, la condivisione della propria posizione, una messaggistica bidirezionale da e verso qualsiasi dispositivo mobile e un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 per richiedere soccorso anche dove non esiste copertura cellulare. SCOPRI DI PIU’

VESPER MARINE / CORTEX

Si chiama Cortex l’ultima novità di Vesper Marine che ha dato una scossa al mondo degli accessori e che vi consigliamo di prendere in considerazione se state pensando di cambiare il VHF: grazie a una compatta black box impermeabile da installare a bordo, avrete in uno strumento simile a un grande smartphone: un VHF semplicissimo da usare, l’AIS di classe B e un sistema di monitoraggio della vostra barca, con tutti gli allarmi del caso (intrusioni, movimenti all’ancora, fumi, temperature, batterie). Quest’ultimo può essere ovviamente visualizzato e gestito in remoto anche dal vostro dispositivo mobile. SCOPRI DI PIU’

