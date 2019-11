Quella maledetta tromba d’aria che ha distrutto gli Este 24 a Santa Marinella

La violenta tromba d’aria che lo scorso 8 novembre si è abbattuta sul porticciolo di Santa Marinella ha distrutto molte barche della flotta Este 24 che erano sui carrelli.

Le barche del Centro Velico Universitario di Roma, la scuola vela punto di riferimento nel Lazio per gli studenti universitari e non solo, non sono state risparmiate. Per questo l’Associazione ha lanciato una raccolta fondi: “In attesa di valutare gli ingenti danni che hanno riportato gli scafi”, si legge in un comunicato, “abbiamo urgenza di rimettere in sesto i carrelli stradali su cui sono poggiate e ordinare i nuovi alberi e il sartiame, andati completamente distrutti”.

Potete sostenerli con una donazione cliccando QUI

