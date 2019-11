Francis Joyon velista infinito: a 63 anni è ancora l’uomo dei record

Infinito Francis Joyon. Non gli è bastato vincere la Route du Rhum 2018 ed ha appena fatto segnare un altro record sul suo trimareno Ultime Idec Sport. La rotta era quella da Port Louis (Bretagna) a Port Louis (Mauritius), 8950 miglia. Ma chi doveva battere? Se stesso. Il tempo di riferimento era infatti quello fatto segnare proprio da Joyon nel 2009 con il tempo di 26 giorni, 4 ore 3 13 minuti. Partito il 19 ottobre, dovrà arrivare a destinazione entro il 14 novembre alle 13.24 UTC ma è già arrivato.

19 giorni, 18 ore, 14 minuti e 45 secondi, ovvero un miglioramento di 6 giorni e 10 ore rispetto a dieci anni fa. Certo nel frattempo il mezzo si è evoluto, le vele pure, ma lo skipper ha pur sempre 10 anni in più e oggi Joyon di primavere ne conta ben 63.

FRANCIS JOYON IN BREVE

Il recordman degli oceani è nato nel 1956 a Hanches, nella piana agricola della piccola e sperduta regione dell’Eur et Loire. Francis Joyon è l’ex detentore del record assoluto del giro del mondo in solitario (57 giorni, 13 ore e 54 minuti), maturato nel 2008, battuto da Coville e poi da Gabart. L’ultima sua vittoria in regata è la Route du Rhum 2018, dove in volata beffò il giovane François Gabart approfittando dei suoi problemi tecnici (QUI il racconto).

