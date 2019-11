Addio Finn, a Tokyo sarà l’ultimo atto. Ecco come cambia la vela olimpica

Lo spettacolo è più importante dei contenuti tecnici e umani? La vela è un “fenomeno” da baraccone, che deve essere a tutti i costi spendibile sui media anche a costo di snaturarne in parte la sua essenza? Le idee di World Sailing, la federvela mondiale, in merito non sono chiare, e sembrano piuttosto preferire l’opzione “show a tutti i costi”. Sembra emergere questo dalla riunione dell’ultimo Council, dove si dovevano prendere delle decisioni in merito alle classi olimpiche per Parigi 2024. ‘

Andiamo dritti al sodo: il Finn non sarà più classe olimpica da Parigi 2024. I velisti maschi con peso sopra i 90 kg insomma al momento sono tagliati fuori dal programma olimpico. La stazza dei finnisti infatti mal si adatta alle altre classi in regata e, non essendoci più la Star che era l’altra barca da velisti “pesanti”, oggi migliaia di appassionati in tutto il mondo sono definitivamente tagliati fuori dalle Olimpiadi. L’ultima apparizione del Finn sarà quindi a Tokyo 2020. A Parigi 2024 farà il suo esordio questa “famigerata” classe offshore, mista e in doppio. Con che barca? Una decisione definitiva non è stata presa. In pole position sembra esserci il “famoso” Luka 30, che da più test e confronti con altre barche intorno ai 30 piedi si è rivelato però assai poco performante. Nel frattempo World sailing comunica poco e male la cosa, si è svolto infatti un europeo di classe passato quasi nell’anonimato. Insomma un’operazione che suona tanto, scusateci l’espressione, come un favore alla vela francese che nel movimento d’altura ha la sua forza.

Non è la sola novità. Sparisce anche l’RS:X, la tavola a vela, che verrà sostituito dall’I foil, sempre una tavola ma volante. Insomma ancora una volta le decisioni di World Sailing appaiono un po’ scollegate da quello che è il sentire comune della comunità velica, a uscirne danneggiati sono sempre i velisti.

LE CLASSI OLIMPICHE DA RIO 2016 A PARIGI 2024

