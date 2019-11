C’è una bella mostra a Cagliari, in via S. Salvatore da Horta, 2 sino al 30 novembre: si chiama “82°07’Nord – in barca a vela ai confini del Polo, sulle tracce del dirigibile Italia” e se siete in zona vi consigliamo di andarci.

Le oltre 30 immagini esposte restituiscono lo spettacolare ambiente polare, fino ai confini della banchisa, alla latitudine record di 82°07’Nord, nell’arcipelago delle Svalbard, sin dove si è spinto il 18 metri di alluminio Nanuq (progetto di Peter Gallinelli, che era ache lo skipper), durante la spedizione scientifica Polarquest2018, alla ricerca del dirigibile Italia, l’aeronave che nel 1928 arrivò a sorvolare il Polo Nord e poi precipitò per ragioni mai del tutto chiarite.

Durante questa spedizione sono stati effettuati, per la prima volta, campionamenti di microplastiche e misure del flusso di raggi cosmici. La spedizione ha confermato che la presenza di detriti plastici si estende fino alle acque artiche remote.

SULLE TRACCE DI NOBILE

Polarquest è la spedizione scientifica iniziata il 21 luglio 2018 a bordo del ketch di 18 metri in alluminio Nanuq (a zero emissioni, con pannelli solari, turbine eoliche e idrogeneratori) che si è conclusa il 4 settembre dopo aver circumnavigato l’arcipelago delle Svalbard in occasione del 90esimo anniversario dell’impresa polare di Umberto Nobile a bordo del dirigibile Italia.

La barca a vela ha percorso 3500 miglia raggiungendo le propaggini esterne della banchisa polare a 82°07’ di latitudine Nord, in condizioni di navigazione favorite dall’estate eccezionalmente calda e un mare privo di ghiacci.

Il 13 agosto Nanuq ha raggiunto il punto (81°14’N 25°25’E) in cui i sopravvissuti si rifugiarono nella tenda rossa e da cui fu inviato il primo SOS dal radiotelegrafista del dirigibile Italia. Polarquest2018 ha celebrato per la prima volta dopo 90 anni una cerimonia in memoria dei dispersi del dirigibile, in pieno Oceano Artico.

