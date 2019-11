Non è affare semplice comprare una barca usata. Prima dovete destreggiarvi tra centinaia di annunci online, sfidando la sorte circa l’affidabilità dei venditori, poi dovete macinare chilometri per vedere la barca. Tutto questo lo si evita se in un’unica fiera potete salire a bordo di centinaia di barche usate, accompagnati e assistiti da molti broker qualificati.

Ecco spiegato il successo della 32ma edizione di Nautilia (19-21 e 25-27 ottobre), la fiera nautica di imbarcazioni usate ad Aprilia Marittima, nel comune di Latisana (UD). Le vendite non si sono fatte attendere e già nei primi giorni si sono conclusi contratti alcuni dei quali anche importanti. Vi consigliamo di tenere a mente questo evento l’anno prossimo se siete alla ricerca di un buon usato.

CHI CERCA BARCHE USATE E QUALI?

In base alle vendite concluse si può parlare di utenti italiani, austriaci e tedeschi, ma in base alle targhe delle auto parcheggiate si può valutare un buon interessamento anche dei paesi dell’Est europei soprattutto Sloveni e Croati.

Le imbarcazioni che hanno attirato un buon interesse del pubblico sono stati i natanti con fuoribordo ed imbarcazioni a vela fino ai 12 metri, ma non sono mancate vendite anche alcuni “pezzi” importanti.

Quasi 300 imbarcazioni usate esposte e circa 40 marchi di Costruttori presenti in questa edizione: Nautilia ha comunque lanciato un messaggio positivo al mercato, contribuendo a concretizzare molte trattative. Per chi non ha concretizzato subito, c’è la prossima manifestazione di “PORTE APERTE ALL’USATO” nella prossima primavera. Più precisamente nei week-end di Marzo 2020, i Cantieri di Aprilia saranno aperti gratuitamente al pubblico e, negli stessi spazi riservati al Nautilia, gli Espositori anch’essi gratuitamente, potranno riproporre le imbarcazioni già esposte in Fiera e rimaste ancora invendute.

www.nautilia.com

