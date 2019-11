Incontra i campioni mondiali di vela paralimpica all’Acquario di Milano

Domani, giovedì 7 novembre, all’Acquario Civico di Milano (un gioiellino di architettura liberty da non perdere, per chi non lo conoscesse!) si parla di vela. A partire dalle 16.30 potrete incontrare i velisti paralimpici Fabrizio Olmi e Davide Di Maria, vincitori della medaglia d’oro a bordo della classe RS Venture al Para World Sailing Championships in Spagna.

Attraverso le straordinarie immagini del fotografo spagnolo Miguel A. Paez (come quella qui sopra) e i filmati di World Sailing, gli atleti della Nazionale Italiana racconteranno l’esperienza vissuta al Mondiale di Cadice. Una vittoria sofferta e in rimonta, ottenuta ai danni dei canadesi John McRoberts e Scott, argento, e dei britannici Will Street e Jonathan Currell, bronzo.

L’evento (organizzato da Associazione Raggiungere Onlus & ASD Disvela, in collaborazione con Lega Navale Italiana sez. Milano e Società Canottieri Garda Salò) è gratuito e aperto a tutti e Fabrizio e Davide saranno felici di rispondere alle vostre domande!

CHI SONO I DUE CAMPIONI

FABRIZIO OLMI

Quarantanove anni, graphic designer milanese, è stato sette volte Campione Italiano Classe 2.4MR e ha rappresentato l’Italia ai Giochi Paralimpici di Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012. Dal 2011, dopo aver conseguito la qualifica di Istruttore di Vela FIV, tiene corsi di vela con particolare attenzione alle persone disabili. Co-fondatore e Vice-Presidente ASD DISVELA a Lovere sul Lago d’Iseo.

DAVIDE DI MARIA

Diciotto anni, milanese, studente del Liceo Artistico Umberto Boccioni di Milano con un sogno nel cassetto, diventare Designer nautico. Velista nelle classi RS VENTURE, 2.4MR, HANSA 303, la sua carriera agonistica è cominciata alla Canottieri Garda Salò (società di cui è tuttora portacolori) quando aveva 15 anni, con il costante obiettivo di migliorare.

Questo è il programma della giornata:

16.30 – Accoglienza degli invitati

16.45 – Il moderatore introduce i Campioni del Mondo con una breve presentazione degli atleti

16.50 – Riproduzione del filmato GOLD MEDAL, con il montaggio degli highlights delle regate, riprese di World Sailing

16.55 – Fabrizio & Davide raccontano aneddoti e momenti particolori dell’esperienza vissuta al Mondiale di Cadice, anche attraverso le straordinarie immagini del fotografo spagnolo Miguel A. Paez

17.45 – Domande del pubblico

18.00 – Ci si trasferisce nel giardino d’inverno per un rinfresco ed un brindisi

