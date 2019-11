La barca, si sa, è casa. E proprio come avviene nelle case, dove spesso un rinnovamento dei mobili e degli elettrodomestici ringiovanisce l’appartamento, regalerete nuova vita alla vostra “amata” se saprete scegliere gli accessori giusti e al passo coi tempi. Come i quattro che vi presentiamo, delle vere “chicche” in termini di evoluzione tecnologica che vi cambiano la vita a bordo.

QUATTRO ACCESSORI “HI-TECH” PER LA VOSTRA BARCA

GARMIN / GPSMAP 86i

Avete bisogno di un GPS palmare? Il nuovissimo GPSMAP 86i di Garmin fa per voi: oltre a uno schermo a colori dove visualizzare la rotta e tutti i dati wireless provenienti dal vostro chartplotter (e controllare pilota automatico) include la tecnologia InReach che garantisce, tramite la rete satellitare globale Iridium, la condivisione della propria posizione, una messaggistica bidirezionale da e verso qualsiasi dispositivo mobile e un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 per richiedere soccorso anche dove non esiste copertura cellulare. PIU’ INFO QUI

VESPER MARINE / CORTEX

Si chiama Cortex l’ultima novità di Vesper Marine che ha dato una scossa al mondo degli accessori e che vi consigliamo di prendere in considerazione se state pensando di cambiare il VHF: grazie a una compatta black box impermeabile da installare a bordo, avrete in uno strumento simile a un grande smartphone: un VHF semplicissimo da usare, l’AIS di classe B e un sistema di monitoraggio della vostra barca, con tutti gli allarmi del caso (intrusioni, movimenti all’ancora, fumi, temperature, batterie). Quest’ultimo può essere ovviamente visualizzato e gestito in remoto anche dal vostro dispositivo mobile. PIU’ INFO QUI

BAMAR / BWS

Avete il bompresso? Sappiate che ora potrete armarvi gli asimmetrici con frullone elettrico. Bamar si è inventata BWS, un piccolo frullino motorizzato (che comodità!) pensato per essere applicato sul bompresso, ideale per chi vuole avere il punto di mura degli asimmetrici più a prua possibile senza rinunciare alla comodità delle vele avvolgibili. è stato progettato per avere il minimo ingombro possibile. PIU’ INFO QUI

XENTA SYSTEMS / JOYSTICK

Volete passare al joystick per manovrare in acque ristrette in totale comodità? Da oggi è facilissimo perché è possibile installare il sistema Xenta, di derivazione motonautica, anche su barche a vela. Attivando la funzione Docking, potrete concentrarvi sulla manovra lasciando al sistema il compito di definire la spinta del motore e delle eliche di manovra, direzione e quantità. Potrete accostare in ogni direzione ma anche realizzare manovre più complesse come rotazioni a 360° e traslazioni sull’asse della barca. PIU’ INFO QUI

