Quella che un tempo era la più bella barca del Mediterraneo, adesso, è un cumulo di macerie a Palma di Maiorca (Baleari): il 40 metri My Song di Pigi Loro Piana, caduto clamorosamente fuori da un cargo nel maggio scorso al largo delle Baleari (QUI la ricostruzione dell’accaduto) aveva riportato danni troppo estesi a seguito dell’incidente e sarebbe stato troppo costoso un refit integrale: la demolizione è stata inevitabile.

MA QUANTO COSTA DEMOLIRE LE BARCHE?

Quello che dovrebbe essere evitabile, invece, sono i costi di demolizione delle barche: in una nostra inchiesta avevamo fatto il punto sull’iter da seguire quando si decide di affidare la propria barca al rottamatore e come funziona lo smaltimento.

Burocrazia a parte, se per disfarsi di un 40 piedi si arrivano a spendere fino a 7.000 euro, ecco che possiamo capire il perché di tante cose. Perché ci sono zone d’Italia (a noi vengono in mente le foci fluviali, come quella dell’Arno o del Tevere) che sono dei veri e propri cimiteri di barche semidistrutte, perché trovate scafi allo sfascio nei piazzali delle campagne (e magari lo spazio è stato affittato in nero, con buona pace del fisco), perché c’è chi, in barba alla legge, decide di affondare la barca piuttosto che affrontare i costi di demolizione e l’affitto del posto barca.

LA SOLUZIONE SAREBBE SEMPLICE

La soluzione ci sarebbe e ce l’abbiamo davanti agli occhi da anni. Si chiamano incentivi statali alla rottamazione. Sono quelli a cui siamo abituati nel mondo delle automobili: sono quelli che ti fanno dire “ma si, ora è il momento giusto per cambiare macchina” e che fanno girare l’economia.

Pensate ai vantaggi: dando indietro la vostra vecchia barca obsoleta, oltre a dimenticarvi delle pratiche burocratiche e dei “verdoni” che sareste costretti a sborsare per demolirla, potreste approfittare di uno sconto su quella nuova.

Questo darebbe nuova linfa a un mercato, quello delle barche a vela, che è in Italia è ancora una nicchia. Senza dimenticare la spinta al settore delle aziende specializzate nella rottamazione (ad oggi, pochissime), che avrebbero così una forte convenienza a trovare soluzioni eco per lo smaltimento della vetroresina.

E addio cimiteri di barche. Come potrebbe insegnare qualsiasi economista da bar, è tutto collegato e la soluzione è molto semplice. Sta al governo metterla in atto, magari bussando alle porte dell’Unione Europea per ottenere fondi.

Poi, ovviamente, si potrebbero pensare a ulteriori eco-incentivi per chi acquista barche da cantieri sostenibili che montano “di serie” soluzioni green (pannelli solari, motori elettrici, etc), ma questo, forse, è il secondo passo.

Eugenio Ruocco

(foto di apertura di JL92S apparsa su http://forums.sailinganarchy.com/)

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!