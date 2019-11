“Ecco come siamo diventati la più grande azienda di accessori nautici d’Europa”

“Una barca può essere costruita con tre elementi: scafo, motore ed un catalogo Osculati”. Così scherza Alberto Osculati, che con i fratelli Giorgio e Claudia, terza generazione a capo della società fondata nel 1958, porta avanti la più grande azienda di produzione e distribuzione di accessori nautici in Europa. “Ci piace considerarci dei ‘facilitatori’ di soluzioni a disposizione dei cantieri e dei negozianti, siamo il . (nella foto, da sinistra a destra: Alberto, Claudia, Giulia, Mario, Giorgio Osculati)

Il segreto del successo di Osculati sta proprio nel suo modello di business: “Da un lato c’è la nostra logistica, che garantisce velocità e rispetto dei tempi di consegna sia ai cantieri che ai 5.000 nostri rivenditori in giro per il mondo. Ogni giorno, dai nostri magazzini di Segrate (Milano) e Lucca escono 15 tonnellate di prodotti verso 96 paesi diversi.

Dall’altro la produzione: siamo gli unici, grazie a un reparto di Design & Engineering costantemente al lavoro sulla sperimentazione di nuove soluzioni, a disporre di un catalogo di 21.000 prodotti, di cui oltre il 20% sono sviluppati e realizzati da noi. Sono proprio la varietà di scelta e l’affidabilità le caratteristiche che ci hanno reso quello che oggi siamo sul mercato internazionale”.

Ovvero un’azienda che sfiora i 70 milioni di fatturato annuo (“con 30 milioni di merci disponibili in magazzino, a prezzo professionale”) con 125 dipendenti fissi e 70 stagionali che si occupano della logistica. “Su ogni barca di serie che esce dai cantieri italiani ed esteri, se cercate bene troverete almeno un buon 10% di componentistica Osculati”, racconta con una pizzico di orgoglio Alberto.

Intanto, il mercato degli accessori, in più di sessant’anni, è cambiato molto. “Proprio come è accaduto nel mondo dell’automotive, dove un modello di ultima generazione vince il confronto, in termini di facilità di utilizzo, prestazioni e comfort, con il suo omologo più vecchio, anche la nautica è andata in questa direzione. A vantaggio del consumatore che ora si trova a poter scegliere accessori di maggior qualità a un prezzo ridotto.

Un altro dei punti cardine della nostra filosofia è quello di rendere accessibili a una platea di diportisti più vasta le soluzioni che fino a qualche anno fa era possibile trovare su barche di alta gamma. Come la doccia che è sì grande come quella di casa, ma è elegantemente incassata (il nostro prodotto si chiama Adriana), oppure la luce d’atmosfera dimmerabile a scomparsa (Aurora), o ancora la scaletta telescopica con gradini extra large e sistema di ripiegamento facilitato. La barca non cambia dimensione, ma è molto più ‘ricca’ e confortevole”.

Non tutto, per adesso, può essere però realizzato “in-house”: Osculati è conosciuta come distributore di marchi famosi del settore nautico come Lewmar, Whale, Oceanair, Polyform, Henderson, Marlow, Bomar, Ritchie e molti altri.

Last but not least, il tema sostenibilità, “al quale siamo attenti e sensibili”, continua Osculati. “Nel 2016 abbiamo aperto uno dei primi magazzini in Lombardia certificato Classe A per il risparmio energetico, sfrutta sistemi geotermici e pannelli solari. Da oltre 10 anni utilizziamo solo energia provenienti da fonti rinnovabili e il nostro catalogo è stampato con carta proveniente da fonti sostenibili. In questo, e solo in questo (ride, ndr) ci piacerebbe essere copiati dalle altre aziende di settore”.

E chiude: “Sostenibilità non significa solo ecologia. Significa battersi per l’eguaglianza di genere in azienda, offrire formazione continua ai dipendenti, sostenere progetti sociali e di inclusione: Osculati lo fa da anni”.

Eugenio Ruocco

