Il mondo della nautica, del motore in particolare, sta andando molto forte. La situazione non è certo sfuggita ad un big delle barche a vela come X-Yachts, cantiere danese con oltre 40 anni di storia, che da oggi avrà una sua “sezione motore” con l’acquisizione di HOC Yachts, svedese.

X-Yachts e HOC Yachts

Il presidente di X-Yachts Ib Kunøe, appassionato velista, dopo l’acquisizione di HOC Yachts si è definito “on the Powerboat Wave”, cioè pronto a dedicarsi alle barche a motore. Insomma, le “powerboat” stuzzicano anche i grandi del mondo della vela.

Si lavora su due modelli

I primi due modelli in linea, l’Explorer e il Cruiser, sono già pronti per debuttare sul mercato con tutto quello che serve in una barca a motore. Caratteristica dei modelli è il design moderno e pensato per una barca che deve prima di tutto navigare bene, in sicurezza e con facilità d’uso. Insomma, una fusione tra HOC e X-Yachts per avere barche al top. Per vedere il primo modello bisognerà però aspettare almeno fino al 2021 al Boat Show di Düsseldorf.

Hoc Yachts

HOC Yachts è un cantiere svedese nato con l’obiettivo di creare barche facili da guidare con una ottima tenuta al mare e che consumino poco. In foto si vede l’HOC 33 Explorer, disponibile anche in versione open: una barca a motore perfetta anche per il Mediterraneo.