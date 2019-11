FLASH NEWS – Transat Jacques Vabre: Hugo Boss rompe la chiglia e si ritira

Hugo Boss è fuori dalla Transat Jacques Vabre, una delle barche più attese della vigilia (scopri QUI i favoriti) ha annunciato che non è più in modalità regata. Il motivo del ritiro è l’urto con un oggetto non identificato. Alex Thomson e Neal McDonald avevano scelto l’opzione ovest (leggi QUI) che non si era rivelata vincente, ma nelle ultime ore stavano iniziando a recuperare miglia sul leader Charal.

Questo l’aggiornamento ufficiale diffuso dalla direzione della corsa: “Questa mattina (domenica 3 novembre 2019) verso le 9:37 ora inglese, mentre Alex Thomson e Neal McDonald navigavano a circa 25 nodi a bordo di Hugo Boss, hanno colpito qualcosa in acqua. In questa fase, non è chiaro di cosa si tratti. Dopo l’incidente, Alex e Neal hanno fermato la barca e hanno effettuato un’ispezione per valutare il danno subito. E’ apparso evidente che la chiglia fosse rimasta attaccata alla barca solo con il martinetto idraulico. A causa dei danni subiti dalla barca, è stato deciso che Alex e Neal non continueranno la regata. Il team di Alex Thomson Racing sta ora lavorando per aiutare gli skipper a portare la barca al porto più vicino. Sia Alex che Neal sono attualmente al sicuro all’interno della barca e non hanno subito lesioni gravi”.

Nel frattemo Jérémie Beyou e Crostopher Pratt su Charal, il super Imoca 60 foiler tra i più accreditati per la vittoria finale, sono in fuga con 65 miglia di vantaggio su Banque Populaire della coppia Clarisse Cremer e Armel Le Cleac’h. Giancarlo Pedote e Anthony Marchand su Prysmiano Group sono in 15ma posizione con 481 miglia di ritardo.

