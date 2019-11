RASSEGNA Ciao freddo (basta avere le cerate giuste)!

Novembre: le condizioni in mare cominciano a farsi impegnative e gli spruzzi di acqua fredda non sono più così piacevoli. In questa rassegna abbiamo selezionato dieci cerate dei migliori produttori italiani e internazionali, tra novità e grandi classici, con cui proteggervi al meglio quando uscite in barca. Per tutti i gusti e tutte le tasche.

DIECI CERATE PER AFFRONTARE AL MEGLIO LA STAGIONE FREDDA

GILL/OS1

Questa cerata è realizzata in un tessuto a quattro strati impermeabile, traspirante e leggero: 100% Nylon all’esterno con fodera e rinforzi in poliestere. Costo: 520 euro la giacca, 395 la salopette. www.gillmarine.com

TRIBORD/OFFSHORE 900

La gamma Offshore di Tribord garantisce buona impermeabilità (e traspirabilità) a prezzo contenuto. In poliammide e poliestere, ha fondo giacca regolabile, gomiti preformati, zip frontale anticorrosione. Giacca e salopette costano 199,99 euro ciascuna. www.decathlon.it

HELLY HANSEN/ÆGIR RACE

Una cerata robusta ma leggera ed ergonomica grazie all’ultima tecnologia Helly Tech 3ply con laminazione di membrana composita. La giacca ha un prezzo di 550 euro, la salopette costa 400. www.hellyhansen.com

HENRI LLOYD/FREMANTLE

Il rilancio di Henri Lloyd passa per la nuova linea di cerate Fremantle, ispirata alla mitica vittoria di Dennis Conner all’America’s cup nell’87. Capi di assoluta qualità in Gore-Tex: la giacca costa 980 euro, la salopette 780. www.henrilloyd.com

MONTURA/CONERO

Realizzata in tessuto nylon stretch Gore-Tex 3 strati, la Conero Jacket di Montura è stata sviluppata dopo cinque anni di test approfonditi alla ricerca delle migliori performance in mare: è capace di un’impermeabilità pari a 28.000 colonne d’acqua. La salopette è rinforzata in kevlar. La giacca costa 499 euro, stesso prezzo per la salopette. www.monturastore.com

MUSTO/BR2 OFFSHORE

In poliammide e poliestere, questa cerata presenta doppi polsini, orlo regolabile, doppia patta frangivento con canale di drenaggio sopra la zip. La giacca ha un prezzo di 349 euro mentre la salopette con ginocchia e fondoschiena antiabrasione, costa 279 euro. www.musto.com

SLAM/WIN-D

Si tratta di capi altamente performanti con tessuto a tre strati elasticizzato al 100% (90% nylon, 10% elastan), leggeri, resistenti e impermeabili. La giacca Win-D1 racing e la salopette Win-D Long John costano entrambe 550 euro. www.slam.com

SAIL RACING/ORCA

Realizzata in Gore-Tex elasticizzato al 100% con rinforzi in Vectran, impermeabile e traspirante, questa cerata si colloca tra i prodotti di fascia alta. Dispone di cordoncino elastico all’interno della tasca sul petto per fissare gli attrezzi da usare a bordo. Giacca 1200 euro, salopette 950. www.sailracing.com

SEA-STORM/NEW CHALLENGE

Realizzata in tessuto impermeabile e traspirante Seatech microporoso a due strati con polsini in Avilastic a tenuta stagna con regolazione in Velcro, questa cerata viene proposta a un prezzo davvero interessante: 169 euro per la giacca, 135 per la salopette. abbigliamentonautica.com

ZHIK/AROSHELL

Ottimizzata per traspirabilità e manovrabilità, la nuova gamma Aroshell fa della leggerezza e della libertà di movimento il suo punto di forza pur mantenendo invariate le qualità di resistenza e impermeabilità. La gamma è completamente nastrata ed ottimizzata con minor numero di cuciture per ridurre l’ingombro e aumentare la durata. Ideale per regate costiere. La giacca costa 339,95 euro, la salopette 419,95. www.negrinautica.com

