Vuoi imparare a restaurare una barca di legno? Ecco come fare

Siete appassionati di barche d'epoca? Vi affascina la lavorazione del legno e il restauro? Vorreste imparare quest'arte antica e arricchire le vostre conoscenze pratiche? Allora potrebbe esserci la vostra occasione sul Lago Maggiore.

L’Associazione Vele d’Epoca Verbano per la stagione 2019-2020 propone il Corso di Restauro di imbarcazioni classiche e d’epoca in legno. Il corso si svolgerà presso il cantiere dell’associazione situato sul Lago Maggiore e proporrà il restauro step by step di uno sloop marconi di 24 ft modello Light Crest costruito nel 1958 in fasciame di mogano e disegnato dal famoso architetto navale German Frers.

Saranno trattati tutti i temi, dalla ricerca storica allo studio della tipologia di interventi alle fasi pratiche sul campo. Il corso si svilupperà su 12 week-end durante i quali i partecipanti, sotto la guida di un esperto maestro d’ascia, potranno lavorare direttamente sull’imbarcazione e prendere confidenza con gli strumenti e le tecniche di base per affrontare un restauro.

Non è richiesta alcuna competenza particolare ne conoscenza di materiale strumenti, solo buona volontà e voglia di imparare!!! I posti sono limitati a 8 per dare modo a tutti gli iscritti di poter imparare lavorando direttamente sullo scafo sulle parti delle barca.

Al termine del restauro la barca resterà ormeggiata sul lago Maggiore ed i corsisti potranno utilizzarla per l’intera stagione sia per diporto che per le iniziative organizzate sul lago.

Potrete trovare le informazioni sulla pagina dedicata:

