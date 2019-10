Abbonati, ti regaliamo il Calendario Poster 2020 dei 45 anni del Giornale della Vela!

Nel 2020 il Giornale della Vela spegne 45 candeline! Sono tante le iniziative che bollono nel nostro “pentolone” (ve le sveleremo a breve), intanto abbiamo deciso di iniziare a festeggiare con voi l’anniversario in anticipo facendovi un regalo: se vi abbonate alla rivista (per abbonamenti da 49 euro in su, escludendo le versioni solo digitali) per voi il nuovo Calendario Poster 2020 è in omaggio.

PERCHE’ NON PERDERVI IL CALENDARIO POSTER 2020

Sono due i motivi per non lasciarvi sfuggire questa offerta: il primo è economico, risparmierete i 9,90 euro che spendereste in caso di acquisto separato.

Il secondo è che si tratta di un’edizione speciale e imperdibile, celebrativa dei 45 anni del GdV: lo abbiamo realizzato utilizzando tredici foto memorabili usate in altrettante copertine. Ogni immagine una storia, che racconta di volta in volta una delle mille facce di questa magnifica passione, la vela. E c’è di più: un’ultima grande pagina “collage” che racchiude le 45 più belle copertine del Giornale della Vela, anno per anno, dal 1975 ad oggi.

Per capire con un solo colpo d’occhio come è cambiata da vela in quarant’anni. Ogni mese ha i suoi santi e cicli lunari rappresentati in modo chiaro, è facilissimo da appendere e i giorni sono in italiano e in inglese. Cosa state aspettando? Abbonatevi o regalate un abbonamento (Natale si avvicina) per ottenere subito il Calendario Poster 2020!

Se l’abbonamento è un regalo, indicare l’indirizzo di spedizione e nelle note sull’ordine specificare: regalo + generalità del fortunato.

