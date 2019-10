I segreti di Luna Rossa, il mercato, le barche, gli accessori: il Giornale della Vela di novembre è in edicola e in digitale!

Benvenuti a bordo del numero di novembre del Giornale della Vela, in edicola e in digitale: 124 pagine in cui abbiamo condensato tutte le mille facce della vela, a cominciare dalla nuova Luna Rossa che troneggia in copertina. Ma prima di parlarvi nel dettaglio di ciò che troverete nel nuovo numero (tra l’altro stampato su carta nuova, a noi piace molto, attendiamo pareri!), vi spieghiamo perché è giunto il momento di abbonarvi.

ECCOLA! TUTTI I SEGRETI DI LUNA ROSSA

Torniamo al Giornale della Vela che trovate in edicola e in digitale: la copertina, dicevamo, è tutta per Luna Rossa che è stata varata a Cagliari e con la quale Patrizio Bertelli e il team Prada proveranno a vincere la Coppa America 2021. In un grande servizio ve ne sveliamo tutti i segreti, tra foil, carena e dettagli, la mettiamo a confronto con gli altri sfidanti, raccontiamo la storia della “magnifica ossessione” di Bertelli per la Coppa. Un servizio imperdibile per essere aggiornati sui nuovi “mostri” volanti dell’America’s Cup…

L’ITALIA VA FORTE, LA VELA MENO

Il nostro paese è secondo al mondo per fatturato della cantieristica. Ma non per merito della vela. Anche se… In questa analisi di capirete come funziona il mercato delle barche e i rapporti di forze in gioco…

LA GRANDE MAPPA DEI CANTIERI D’EUROPA

A proposito di mercato, dopo un lavoro “matto e disperatissimo” abbiamo ideato una grande tabella/infografica per riassumere, in un colpo d’occhio, di chi sono i cantieri europei, dove e che tipo di barche producono, quanti modelli e in che gamme di misura. Tutto quello che dovete sapere per avere il polso della situazione.

MIGLIORA LA TUA BARCA

La barca, si sa, è casa. E proprio come avviene nelle case, dove spesso un rinnovamento dei mobili e degli elettrodomestici ringiovanisce l’appartamento, regalerete nuova vita alla vostra “amata” se saprete scegliere gli accessori giusti e al passo coi tempi. In questo grane servizio vi raccontiamo che cosa sostituire, a bordo, per avere una barca più comoda, funzionale, moderna.

I DETTAGLI CHE CONTANO

Siamo andati a caccia di tutti i dettagli da colpo di fulmine delle nuove barche, viste la scorsa estate o ai saloni nautici. Ci siamo resi conto che, sempre di più, sono i particolari a fare la differenza. Spesso design e funzione diventano l’elemento distintivo che rende una barca unica, inconfondibile e azzeccata. E, in definitiva, un mezzo migliore per navigare.

SARDEGNA SEGRETA: ALGHERO E DINTORNI

La cittadina sarda, “scheggia di terra catalana in mezzo al Mediterraneo”, è il luogo ideale per una crociera a corto raggio. Storia, buon cibo, movida e dintorni da esplorare in barca: a poche miglia vi aspettano rade, spiagge, isole e grotte: ecco il nostro reportage.

COME ORMEGGIARE SENZA STRESS

Con i professionisti di Be Skilled, la scuola di alta formazione velica creata da Water Tribe, vi sveliamo tutti i segreti per manovrare al meglio in acque ristrette in ogni condizione, sfruttando effetti evolutivi dell’elica, corrente, vento e cime in banchina.

LE BARCHE DEL MESE

Abbiamo testato per voi il nuovo Grand Soleil 42 LC, la barca che va oltre la crociera. Il Cantiere del Pardo è riuscito a portare sul più piccolo dei Long Cruise volumetrie simili a quelle del 46′, senza trascurarne le doti veliche. Poi vi presentiamo in anteprima il nuovo Oceanis 30.1, che sancisce il ritorno della gamma di Beneteau sotto al “muro” dei 10 metri…

GLI ALTRI SERVIZI

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui non dovete perdervi il numero di novembre del Giornale della Vela: vi aspettano molti altri servizi, come il test-verità sulla propulsione elettrica in barca, l’intervista al general manager di Beneteau Luca Brancaleon, il punto sulla stampa 3D delle imbarcazioni, le migliori cerate del 2020 e tanto tanto altro. Barche, accessori, storie di mare, consigli per la crociera, curiosità. Chi più ne ha più ne metta. Buona lettura! E non dimenticate di abbonarvi per avere gratis il Calendario Poster 2020!

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.

