Garmin va fortissimo (e svela tutte le sue ultime novità)

Garmin Marine Italia va forte, anzi fortissimo. L’occasione per fare il punto si è presentata al FLIBS fuorisalone di Milano, durante il quale, in contemporanea con il Fort Lauderdale Boat Show, l’azienda ha presentato le sue ultime novità, delle quali vi parliamo tra poco.

“Da gennaio a settembre, Garmin Italia è cresciuta del 18%, mentre la divisione Marine ha incrementato il suo fatturato del 20%”, ha dichiarato l’AD di Garmin Italia Stefano Viganò. “All’interno di Garmin Italia, il Marine ha visto aumentare il suo peso e ora occupa un buon 17% del business totale dell’azienda, l’obiettivo è quello di arrivare al 25% in tre anni”. Il team italiano ha conseguito risultati davvero importanti, al punto di essere considerato un modello dalle divisioni degli altri paesi.

TUTTI I SEGRETI DELLE ULTIME NOVITA’ GARMIN

ECHOMAP UHD

Partiamo dalla novità per gli appassionati di pesca: ECHOMAP UHD, i nuovi chartplotter combinati con tecnologia Ultra High-Definition, CHIRP tradizionale, CHIRP ClearVü e CHIRP SideVü dotati di luminosi display a colori da 6”, 7” e 9” (che sostituiscono la gamma Echomap Plus, che rimarrà in produzione con il solo modello da 4 pollici).

L’ECHOMAP UHD da 6 pollici è dotato di una tastiera ergonomica integrata, mentre le versioni da 7 e 9 pollici godono della tecnologia touchscreen keyed-assist, un innovativo sistema touchscreen assistito da tastiera.

La nuova serie integra la tecnologia ecoscandaglio UHD – Ultra High-Definition, per immagini ad altissima definizione, ed è compatibile con la serie di trasduttori Panoptix, compreso il nuovo LiveScope.

I nuovi 3 chartplotter sono compatibili con la cartografia opzionale BlueChart g3 e BlueChart g3 Vision, che integra i dati BlueChart con i dati Navionics per offrire la miglior cartografia di sempre.

Grazie a questa nuova cartografia è possibile avvalersi di funzioni extra quali: immagini satellitari ad alta risoluzione, fotografie aeree che garantiscono un migliore orientamento durante la navigazione e tecnologia Auto Guidance 3.0, che permette di calcolare automaticamente il percorso migliore per raggiungere la destinazione desiderata.

I nuovi chartplotter sono dotati di connettività Wi-Fi integrata che permette l’accesso ad ActiveCaptain, un nuovo mondo di contenuti che consente di: consultare, acquistare, aggiornare e sincronizzare la cartografia BlueChart g3 e g3 Vision, aggiornare rapidamente i dispositivi di bordo all’ultima versione software disponibile, ricevere Smart Notifications, chiamate e SMS direttamente sul display del chartplotter, connettersi con la community ActiveCaptain, scaricare e condividere in modo rapido e veloce le batimetriche dalla QuickDraw Community e molto altro ancora.

La nuova serie ECHOMAP UHD è disponibile anche in bundle con i nuovi trasduttori all-in-one ad altissima definizione, che forniscono immagini altamente definite con una sorprendente nitidezza.

I nuovi chartplotter ECHOMAP UHD consentono la gestione totale dei nuovi motori elettici Force™, il motore elettrico più silenzioso, potente ed efficiente disponibile sul mercato.

Nelle versioni da 7” e 9” sono inoltre compatibili con la serie di trasduttori Panoptix, compreso il nuovo LiveScope™, che fornisce immagini in tempo reale estremamente nitide e dettagliate di tutto ciò che si trova davanti o sotto all’imbarcazione, anche mentre la barca è ferma, garantendo una percezione esatta ed estremamente realistica. Inoltre, i nuovi ECHOMAP UHD si integrano perfettamente con la rete NMEA 2000 per un controllo totale del pilota automatico, dell’entertainment di bordo e dei dati motore.

La nuova serie ECHOMAP UHD sarà disponibile entro il quarto trimestre 2019 con prezzi compresi tra €599 e €1.449 IVA inclusa.



GPSMAP PLUS

Si evolvono anche i multifunzione GPSMap, che passano alla versione Plus, con schermi da 7,9 e 12 pollici, disponibili anche con modulo ecoscandaglio integrato.

I modelli xs sono appunto dotati di modulo ecoscandaglio integrato da 1 kW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü, la tecnologia ad alta frequenza che restituisce immagini estremamente nitide e dettagliate degli oggetti, delle strutture e dei pesci al di sotto dell’imbarcazione. Invece con il 1222xsv Touch è possibile sfruttare anche la tecnologia SideVü, per scoprire le strutture e i pesci ai lati dell’imbarcazione.

I nuovi touchscreen GPSMAP PLUS sono dotati di connettività wireless per utilizzare le apps Garmin e di un ricevitore GPS/GLONASS ad alta sensibilità da 10 Hz, che aggiorna la direzione e la posizione 10 volte al secondo permettendo di visualizzare i movimenti dell’imbarcazione in modo fluido.

Grazie alla totale compatibilità con la Garmin Marine Network potrete condividere con le diverse unità connesse le immagini ecoscandaglio, le mappe, i dati utente, le immagini del radar, le registrazioni dalle telecamere e le immagini degli innovativi trasduttori Panoptix.

Tutti i nuovi chartplotter sono compatibili con la cartografia BlueChart g3 e g3 Vision, che integra i dati BlueChart con i dati Navionics per offrire la miglior cartografia di sempre.

I nuovi GPSMAP PLUS sono caratterizzati dalla connettività illimitata. Dispongono infatti della porta J1939 per una semplice integrazione con i motori e della piattaforma HTML5, che integra la tecnologia Empirbus, per controllare e gestire la domotica di bordo come l’impianto d’illuminazione, l’aria condizionata, le luci di navigazione, entertainment di bordo, i sistemi di sicurezza, le pompe di sentina e molto altro ancora comodamente dal proprio display. I nuovi chartplotter sono compatibili con la piattaforma Onehelm, un’unica schermata dove poter visualizzare e controllare tutti i sistemi forniti dai nostri partner.

Infine, la connettività NMEA 2000 e NMEA 0183 consentono di interfacciarsi con molteplici sistemi, come il pilota automatico, il VHF o l’AIS, in modo facile e veloce.

I nuovi GPSMAP PLUS includono anche funzioni specifiche per la navigazione a vela come Laylines, Pre-race Guidance, Race Timer, Starting line e forniscono campi dati dedicati al mondo della vela come Rosa dei venti, Vettori Heading e COG, Direzione, velocità del vento e dati maree.

Questi nuovi chartplotter Garmin integrano al proprio interno una connessione ANT+ per comunicare con lo smartwatch nautico quatix 5, il trasduttore del vento gWind Wireless 2, il display GNX Wind.

Inoltre, tutti i modelli con modulo ecoscandaglio integrato dispongono della funzionalità totalmente gratuita Quickdraw™ Contours, che permette di tracciare in totale autonomia le proprie batimetriche HD con un dettaglio ogni 30 cm.

I nuovi GPSMAP PLUS sono disponibili dal quarto trimestre 2019 con prezzi compresi tra 999 e 2.999 € IVA inclusa.

http://www.garmin.com/newmarine

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!