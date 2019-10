BARCHE USATE Tre occasioni imperdibili sotto i 20.000 euro

Volete realizzare il vostro sogno, quello di diventare armatori di una barca, ma il portafoglio langue? Tranquilli, le occasioni non mancano! Ecco barche usate imperdibili sotto ai 20.000 euro, dal cruiser puro fino al monotipo, che abbiamo scovato su Top Boat Market, il mercatino online delle barche usate.

TRE BARCHE USATE SOTTO I 20.000 EURO

UN HALLBERG RASSY A 15.000 EURO

La prima che vi proponiamo è un’occasione davvero allettante. Quando mai vi capiterà di diventare armatori di un Hallberg-Rassy 31 d’epoca (questo è del 1971) spendendo 15.000 euro? Ogni scafo uscito dallo storico cantiere svedese è un concentrato di maritino e qualità costruttiva: una vera chicca della generazione precedente a quelle che più conosciute, ispirata alle barche della generazione IOR, che ha dei paralleli quali il Centurion di Wauquiez! L’annuncio recita: “Condizioni buone/ottime con lavori strutturali recenti (motore sostituito, prese a mare, coperta, ecc). Dotazioni standard, vele non nuove ma in buone condizioni”. La barca (10 m di lunghezza) è visibile ad Ancona.

UN “CLASSICONE” SEMPREVERDE

Con 20.000 euro vi accaparrerete invece un altro “classicone”, ovvero un Canados 33 (10,05 x 3,15 m) del 1978. Progettato da Andrea Vallicelli, ha sei posti letto ed è ideale per la crociera. Oltretutto, la barca è stata oggetto di refitting integrale nel 2018 è superaccessoriata ed è pronta all’uso: ha paiolato pozzetto e interno nuovi, tambuccio nuovo, interni in teak restaurati, cucina nuova. Trattamento anti-osmosi alla carena, riverniciatura opera morta con scritte e grafica in pellicola. La barca è visibile e disponibile per la prova a Salerno.

IL MONOTIPO DELLA SETTIMANA

Per chi ama regatare abbiamo selezionato un monotipo Tom28 (progetto Ceccarelli) a 11.000 euro visibile in Veneto. Il Tom28 (8,28 x 2,48 m) ha un design che lo rende perfetto per le regate sia in monotipo che Match Race. La sua coperta è totalmente aperta, l’assenza della tuga permette quindi a tutto l’equipaggio di muoversi e manovrare a bordo nel migliore dei modi. Omologati per trasportare fino a 6 persone, i Tom 28 sono facilmente carrellabili senza necessità di trasporto eccezionale su comuni rimorchi a due assi con gli invasi di cui sono provvisti. Sono dotati di motori fuoribordo Honda 5hp a quattro tempi completamente retrattili con un comodo sistema a slitta.

Sono disponibili per la vendita 5 unità equipaggiate con: -vele del 2008 (rande in discrete condizioni, spi in buone condizioni, fiocchi da sostituire). -Motori Honda da 5Cv, 4tempi. -3invasi.

