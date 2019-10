Alzi la mano chi conosce il nodo di alaggio. Pochi, vero? In realtà si tratta di un nodo dalla grande utilità a bordo, perché serve per fissare una cima di piccolo diametro a una più grande. Ecco, passo dopo passo, come eseguirlo in sei mosse.

1. Formate un doppino con la cima di diametro maggiore. Con la sottile eseguite un cappio sul capo superiore.

2. Incrociate il corrente all’ingiù, sotto la parte inferiore del doppino, e fatelo passare al suo interno.

3. Portate l’estremità del corrente sopra la parte superiore poi all’indietro nel doppino.

4. Continuate a passare il corrente su e giù all’interno del doppino.

5. Portate ora il corrente all’ingiù tra gli ultimi due incroci.

6. Tirate il doppino e il dormiente in modo da serrare il nodo.

LA “BIBBIA” DEI NODI IN OFFERTA

Il nodo che vi abbiamo mostrato è tratto dal nostro Manuale dei Nodi illustrati per la nautica. Basta seguire il manuale, e magicamente accrescerete la vostra cultura marinara e saprete far fronte ad ogni situazione a bordo. Per ogni nodo, vi spieghiamo in dettaglio il suo uso principale, i pregi e i difetti, così da poter scegliere quello adeguato a ogni esigenza specifica.

Ne abbiamo radunati più di quaranta, sono i principali, e li abbiamo divisi per tipologia d’uso per facilitarvi la scelta. Rispetto ai classici manuali che illustrano la realizzazione del nodo con vecchi disegni, dove non compaiono mai le varie fasi della esecuzione, ve li mostriamo, passo per passo mentre li abbiamo realizzati. Di ognuno vi sembrerà di visionare un filmato, corredato da una spiegazione didascalica e semplice.

Il manuale, una vera e propria “bibbia del nodo”, vi aspetta nella nostra libreria al prezzo speciale di soli 4,99 euro!

